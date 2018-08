El Ibex 35 retoma las caídas y camina sobre el soporte de los 9.450 puntos

Última jornada de agosto. Los principales índices europeos afrontan el final de mes con caídas, aunque de poco calado, después de que ayer perdieran los mínimos de la sesión anterior. Con todo, los expertos ven los retrocesos como parte de una consolidación de las últimas alzas y previos a un escenario de reestructuración alcista.

Si hay algo por lo que será recordado el verano de 2018 en el mercado es por el comportamiento de las divisas de los mercados emergentes. El yuan chino a comienzos de la época estival, la lira turca durante gran parte de este periodo y el peso argentino en su recta final, han marcado el devenir de las principales bolsas del Viejo Continente, donde cotizan numerosas compañías con alta exposición a dichas áreas geográficas.

La caída de la divisa argentina frente al euro, que llegó a rondar el 18% en la sesión de ayer, fue la protagonista de la jornada y arrastró a selectivos como el EuroStoxx y, sobre todo como el Ibex 35, a una nueva sesión de números rojos que por ahora sirve para consolidar las ganancias de las últimas semanas.

"Consolidar parte del último rebote es algo que nos parece del todo normal y hasta sano para seguir confiando en un contexto de reestructuración alcista que plantee alzas importantes en la recta final del año", afirman los analistas de Ecotrader.

Sin embargo, para que esta consolidación no pase a ser una corrección que aborte las connotaciones alcistas del último rebote no se deben traspasar algunas lineas rojas. "En este sentido, si el Ibex 35 pierde el soporte teórico de los 9.450 puntos mucho nos tememos que se dirigirá de nuevo a probar la solidez de ese soporte de los 9.327 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a una caída hacia los 8.800-9.000 puntos", indican los citados expertos.

En Europa, el soporte clave a vigilar se encuentra en los 3.340 puntos. Su cesión arrastraría al EuroStoxx 50 a dirigirse a buscar la zona de mínimos del año en los 3.260 "y muy probablemente buscaría los 3.200 puntos", detallan desde Ecotrader.