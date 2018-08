La creación de gestoras en España logra un nuevo récord en solo 8 meses

La industria de gestión de activos lleva ya varios años disfrutando de esa era de tipos al 0% que ha conseguido lo que hace no tanto parecía imposible: que hubiera un trasvase de dinero de depósitos a fondos de inversión. Se vio en 2017 cuando cerró con un nuevo récord de patrimonio (463.886 millones de euros, incluyendo sicavs y fondos extranjeros) y se sigue viendo este año ya que, según los últimos datos del Banco de España, los fondos fueron los productos que más flujos positivos de dinero registraron en el primer trimestre del año permitiendo que ya acaparen el 15% del ahorro financiero de las familias españolas.

De ahí que cada vez sean más los profesionales de la gestión que opten por entrar en una industria que, incluso con la regulación que ha traído consigo Mifid II, no tiene otro futuro que el de seguir al alza. De hecho, solo en lo que va de año se han registrado en la CNMV ocho nuevas gestoras de fondos -una más que en agosto del año pasado-, y solo una menos que las nueve que vieron la luz todo el pasado ejercicio, lo que hace pensar que este año veremos un nuevo récord en la creación de nuevas gestoras. No en vano, hay que tener en cuenta que en apenas año y medio han entrado al mercado 17 nuevas firmas, una cifra muy superior a las 15 que vieron la luz sumando los cinco años anteriores.

Las causas que explican que ese pastel de la gestión de activos tienda a repartirse entre cada vez más bocas son muchas. La primera es el buen momento que atraviesa la industria gracias a la desaparición en los escaparates bancarios del depósito y también a los buenos resultados que han dado los mercados financieros en los últimos años. "El entorno actual, con bajos tipos de interés, es un buen caldo de cultivo para que los inversores pierdan el interés por los depósitos y busquen alternativas más rentables para su dinero", confirma Victoria Torre desde Self Bank. Pero hay más, ya que como explica José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim, la regulación que ha traído consigo Mifid II, que transforma el modelo de negocio de muchas empresas de servicios de inversión, ha tenido mucho que ver en este boom. "Muchas eafis han dado el salto a la gestión para poder cobrar al partícipe vía fondo o gestión de carteras y no por asesoramiento directo", apunta este experto. No en vano, la nueva directiva europea implica un aumento de costes regulatorios que pueden ser difíciles de asumir para muchas eafis de pequeños patrimonios, y más para aquellas que opten por ofrecer un modelo independiente o de gestión de carteras ya que Mifid II prohíbe en esos casos el cobro de comisiones de retrocesiones. Éste podría ser el caso de dos de las ocho gestoras que han visto la luz este año: Altair Finance AM y Ginvest. "Hemos pasado por todas las etapas, desde Eafis a agencia de valores y ahora gestora ya que creemos que en España estamos en un punto de inflexión y cada vez hay más entidades que quieren salir del negocio puramente bancario para dedicarse a la gestión de activos de una manera más flexible y con un trato más personalizado", afirma Salvador Díaz desde Altair Finance.

De hecho, cada vez son más los profesionales del mundo de la gestión que, al calor del aumento de cuota de mercado que van ganando los grupos independientes en España -ya supone el 11% del total, según los datos de VDOS- optan por montar su propio negocio de gestión de activos.

Buscando la independencia

Otro de esos ejemplos está en la familia Urquijo, que ha lanzado una gestora a través de la que canalizará el patrimonio de su exitosa sicav La Muza Inversiones, que gestiona 164 millones. El motivo, según explicó Luis Urquijo en la presentación de la gestora, es "poder hacer llegar nuestro modelo de inversión a más gente ya que cuanto más amplia sea la oferta de vehículos de cara a los inversores, mejor". De momento.

También la independencia es lo que está detrás de Valentum y Horos AM. La primera ha sido creada por Luis de Blas y Jesús Domínguez para canalizar el éxito de su fondo Valentum, con 140 millones de euros, que hasta hace apenas un mes tenía a Gesiuris como gestora. "Ahora no está en nuestros planes lanzar más fondos pero ya veremos qué pasa cuando Valentum alcance un tamaño concreto ya que es un fondo que no queremos que supere un determinado tamaño", afirma

Por su parte, Horos AM está presidida por José María Concejo y tiene como socios de referencia al triunvirato formado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, antiguos gestores de Metagestión. "Qualitas nos ofreció la oportunidad de asociarnos y lanzar nuestro propio proyecto. Estamos muy ilusionados y esperamos construir junto con nuestro socio, una de las gestoras de referencia en el mercado español", destacó Javier Ruiz al anunciarse la puesta en marcha de la nueva firma.