Otra sesión de incertidumbre para Tesla: JP Morgan duda del plan de Elon Musk para excluirla de la bolsa

Otra jornada de incertidumbre para Tesla. Las acciones de la compañía vuelven a rendirse a la volatilidad después de que los analistas de JP Morgan pusiesen en duda el plan de Elon Musk para excluir a la compañía de bolsa. Tras dejarse más de un 7% en la preapertura, los títulos de la firma intentan cotizar en positivo. Con todo, las noticias no son buenas.

Los citados expertos consideran que el plan diseñado por el propio Musk está "mucho menos de desarrollado" de lo que se pensaba. En particular, el fundador de Tesla había anunciado su intención de sacarla de la bolsa cuando las acciones llegasen a 420 dólares.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private