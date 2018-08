Los valores que gustan a los analistas más fiables para engordar la cartera

Probablemente el anuncio más famoso de la industria de los helados en los últimos años fue aquel en el que el futbolista Andrés Iniesta pedía "Kalise para todos" sin excesivo entusiasmo. En un entorno de mercado complicado, los analistas más fiables a la hora de analizar a las compañías españolas tampoco se muestran excesivamente entusiasmados con las oportunidades que ofrece el Ibex 35.

Los mejores analistas de las casas de análisis que más aciertan al valorar a las compañías del índice, otorgan más consejos de venta -un total de 9- que de compra -con 8- o de mantener -solo 3-. Con el ruido de la guerra comercial de fondo, los problemas que están causando las divisas emergentes latinoamericanas a algunas grandes compañías del Ibex y un sector bancario que pesa un 31 por ciento en el índice y que no acaba de arrancar, los expertos insisten en la necesidad de ser selectivo a la hora de elegir compañías para no acabar empachado de títulos que no funcionan. Pero no solo se puede ser selectivo a la hora de elegir empresas, también se puede serlo al escoger de que analista fiarse. Decenas de expertos emiten sus recomendaciones sobre cada valor pero no todos aciertan. Según el ranking de Bloomberg, las casas más fiables a la hora de valorar las acciones españolas son Exane BNP Paribas, Société Générale, Mirabaud, Sabadell y GVC Gaesco Beka. Pero, ¿cuáles son los valores en los que confían los expertos más fiables?

Sabadell

La fortaleza del dólar y su 'ladrillo' dejan una oportunidad en Meliá

El analista que más ha acertado con respecto a Meliá en los últimos años es Francisco Rodríguez, del Banco Sabadell. El experto ha cambiado su recomendación sobre la compañía recientemente -después de una corrección de más del 12 por ciento- y ahora aconseja comprar sus títulos, para los que estima un potencial del 16 por ciento, hasta los 13 euros por acción. "Si bien no vemos fácil que alcancen las cifras de ebitda del consenso para 2018 (en torno a los 330 millones de euros), creemos que esto ya está recogido en la cotización. Desde que la pusimos en vender en mayo ha quedado un 9 por ciento rezagada frente al Ibex. Pero con el potencial actual, los favorables comentarios de la compañía para el verano y el valor de sus activos en propiedad hemos pasado la recomendación a comprar", explican desde la entidad catalana.

En este sentido, la hotelera cotiza con un descuento del 36 por ciento frente al valor neto de su ladrillo, que se sitúa en los 15,2 euros por acción. Además, durante el primer semestre del año la compañía se ha visto perjudicada por la debilidad que había mostrado el dólar -moneda que supone el 55 por ciento de su facturación-, una tendencia que debería cambiar en la segunda mitad de 2018. Si el cruce entre el billete verde y el euro acabase el año en los niveles actuales la moneda común se depreciaría un 4,5 por ciento en términos interanuales, con lo que pasaría de viento en contra a favorable.

GVC Gaesco Beka

Abertis permite a ACS mirar a los 1.000 millones de beneficio en 2019

Tras concretarse los términos de la operación para adquirir Abertis, los títulos de ACS han experimentado una fuerte revalorización, del 33 por ciento. Esto no impide que los analistas sigan confiando en ella -tiene la segunda mejor recomendación de la Liga Ibex de elEconomista- y el experto que más ha acertado a la hora de vaticinar su comportamiento no es una excepción.

Los analistas de GVC Gaesco Beka le otorgan una recomendación de compra y un potencial alcista de algo más del 10 por ciento. Desde la casa de análisis destacan "los buenos resultados por el crecimiento orgánico" y el hecho de que "se haya reducido la deuda y no haya sorpresas negativas en el circulante", lo que les permite "mantener la visión positiva sobre el valor". Al igual que ha sucedido con Meliá, los resultados de la constructora se han visto penalizados por la debilidad del dólar durante gran parte del primer semestre, una tendencia que se está revirtiendo en esta segunda mitad del ejercicio. Los analistas estiman para la compañía un crecimiento del beneficio del 27 por ciento entre 2017 y 2019, lo que supondría superar los 1.000 millones de euros de ganancias netas el próximo año. Esto supone que en los precios actuales cotiza a un multiplicador de beneficios de 11,6 veces. Además, ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,8 por ciento con los pagos repartidos con cargo a los resultados de este ejercicio, una de las retribuciones más atractivas del sector en Europa.

Sabadell

El mercado descuenta un beneficio bruto un 30% menor para Arcelor

Tras unos años extremadamente complicados para la compañía, desde los mínimos de 2016 los títulos de ArcelorMittal han multiplicado por más de 4 su valor. Sin embargo, el analista que ha valorado con más acierto a la compañía, Francisco Rodríguez, de Sabadell, ve un potencial del 29 en sus acciones, para las que fija un precio justo de 35,5 euros. Las turbulencias por la guerra comercial han penalizado a sus títulos, que corrigen un 12 por ciento desde máximos, un castigo que, en opinión de Rodríguez, es excesivo: "Para justificar la cotización actual habría que asumir un ebitda recurrente de 7.400 millones de dólares -un 27 por debajo de las previsiones del consenso para 2018-, un escenario que parece demasiado negativo".

GVC Gaesco Beka

Ferrovial se niega a bajarse de la lista de favoritos de los expertos

Durante los últimos años Ferrovial ha aparecido de forma recurrente en la lista de compañías favoritas de los expertos. A pesar de ello, la firma no acaba de arrancar en el año y registra un descenso cercano al 5 por ciento. Para los analistas de GVC Gaesco Beka, los que mejor han analizado a la firma los últimos años, la empresa todavía cuenta con un recorrido alcista del 9 por ciento incluso tras haber recortado un 2 por ciento su valoración. "Los activos de infraestructuras registran aumentos del ebitda abultados, pero ha revisado a la baja el objetivo de márgenes en construcción -de un rango de entre el 3 y 3,5 por ciento al 3 por ciento-. Son unos resultados neutros, pero mantenemos la visión positiva en el valor", apuntan.

Sabadell

Acerinox: pendiente de los aranceles pero con sus objetivos al alcance

Acerinox es una de las compañías que está más pendiente de las medidas proteccionistas de Donald Trump. En principio, los anuncios arancelarios del presidente de EEUU deberían beneficiar a la compañía, que genera un 60 por ciento de su beneficio bruto en el país, pero su propio presidente, Rafael Miranda, aseguraba recientemente que estas medidas no gustaban a la empresa. La firma presentó unos resultados positivos en el primer semestre que reforzaron la visión positiva de los analistas de Sabadell sobre el valor: "Asumiendo un ebitda similar en el tercer trimestre al del segundo, Acerinox solo tendría que lograr un beneficio bruto de 110 millones en el cuarto para cumplir con el consenso, lo que parece asequible", inciden.

Societé Générale

Colonial, para seguir explotando la fuerza del mercado inmobiliario

Una de las compañías más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año es Inmobiliaria Colonial, con una revalorización del 11 por ciento. Sin embargo, los analistas de Société Générale -que han sido los más certeros analizando a la compañía- todavía le estiman un recorrido al alza del 8,5 por ciento. Mientras el resto de socimis de España cotizan por debajo del valor de sus activos, Colonial lo hace ligeramente por encima del suyo después de haber sido la firma que más lo ha elevado en el semestre: cerca del 6 por ciento. Para los expertos de Barclays, también positivos con la firma, "Colonial es la mejor posicionada en España para beneficiarse de un crecimiento superior al del resto de Europa gracias a la calidad de su porfolio".

Mirabaud

Las recompras de acciones como catalizador a corto en Amadeus

La imparable subida de Amadeus ha colocado a la firma al borde de entrar en el EuroStoxx 50 en la próxima revisión. Este ascenso la ha llevado a máximos históricos, pero también ha debilitado la visión de muchos analistas sobre la firma. Sin embargo, los expertos de Mirabaud, que han sido los que más han acertado al seguirla, siguen confiando en la compañía al recomendar comprar sus títulos a pesar de haber sobrepasado su precio objetivo. Más optimistas aún son en Oddo, con un precio objetivo de 80 euros: "En el corto plazo la acción se beneficiará de las continuas recompras de acciones, la posibilidad de que se anuncie un nuevo cliente de hoteles y la renovación de contratos con las aerolíneas", explican.

Exane BNP Paribas

A Viscofan le queda una subida del 6% desde máximos históricos

Viscofan cuenta con el dudoso honor de ser una de las compañías con peor recomendación del Ibex 35. Sin embargo, el mercado se ha empeñado en quitarle la razón al consenso y dársela a los pocos analistas que recomiendan comprar sus títulos. Exane BNP Paribas es la casa de análisis que más ha acertado a la hora de valorar a Viscofan y sigue mostrándose positiva con la firma. Le otorga un precio objetivo de 65 euros -el segundo más alto de todos los analistas, solo por detrás de los 65,5 euros de Kepler Cheuvreux-, lo que implica un potencial al alza que roza el 6 por ciento. Con todo, durante los últimos 12 meses la compañía ya ha ofrecido un rendimiento del 19 por ciento, con sus acciones en máximos históricos.