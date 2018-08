La renovada confianza de los analistas en Mediaset tiene un nuevo adepto: HSBC

Judith Arrillaga Madrid

Está siendo un año convulso para Mediaset en bolsa. Sus títulos están en mínimos que no se veían desde julio de 2013, habiendo caído en lo que va de año más de un 28%. Sin embargo, los analistas creen que todavía hay vida para el grupo de comunicación.

La compañía declaró a finales de julio un beneficio neto de 72 millones de euros correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, un 11% más que en el mismo ejercicio del año anterior. Además, superó las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg en un 8%. Desde entonces, dos de los expertos que la siguen en bolsa han mejorado sus recomendaciones.

El primero de ellos fue Oddo que al día siguiente de conocer las cuentas del grupo cambió su consejo de vender a mantener. Hoy le ha tocado el turno al analista de HSBC que ha mejorado la recomendación de mantener a comprar. Tras este cambio, Mediaset obtiene el mayor porcentaje de recomendaciones de compra de su historia, 46,7%.

Sabadell asegura que a pesar de un año débil en bolsa hay motivos para ser optimistas con la compañía. "Han presentado unos muy buenos resultados, aun teniendo en cuenta el sobrecoste del mundial, además esperamos unos comentarios optimistas de cara al mercado publicitario para final de año. Confiamos en la capacidad de la compañía de ajustar costes y generar caja", afirman desde la financiera.

La caída en bolsa que protagoniza este año ha abaratado considerablemente su PER, la relación entre el precio de la acción y el beneficio de la compañía. De hecho, actualmente está en 11,1 veces nivel no visto de febrero de 2016.

Mediaset ha comenzado la mañana liderando las subidas del Ibex 35 durante las primeras horas de la sesión, llegando a registrar un alza de más de un 2%.

Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, asegura que por técnico no es buen momento para tomar posiciones en la compañía. "Cualquier rebote en la compañía será vulnerable mientras no supere los 7,20 euros. A corto plazo no me sorprendería que llegara a caer incluso a los 4,20 euros", afirma el experto. El grupo dirigido por Paolo Vasile actualmente está cotizando en torno a los 6,65 euros.