Tesla llega a subir un 10% tras la promesa de entrar en beneficio en el próximo trimestre

Pese a las pérdidas de 717 millones de dólares registradas por Tesla en el segundo trimestre, las acciones llegan a subir un 10% gracias a que Elon Musk mantiene las previsiones de entrar en beneficio en el próximo trimestre. El fundador se ha mostrado mucho más de lo habitual en la conference call con analistas. Incluso ha llegado a pedir disculpas a dos expertos que cubren el valor.

El mercado sigue teniendo fe en Tesla y Musk pese a que los números de la compañía son tozudos. Las pérdidas del segundo trimestre de 717 millones de dólares, superaron las previsiones de los analistas. A cierre de junio, la empresa sigue destruyendo caja. Los gastos superan los ingresos pese a los esfuerzos de Musk de mejorar los procesos de producción.

Sin embargo, Tesla mantiene las previsiones de registrar beneficios en el tercer trimestres y mantenerlos a final de año. A ello se agarran los inversores que han entrado en tromba a comprar acciones. Pese a la subida del 10%, los títulos de Tesla todavía acumulan una pérdida del 8% desde los máximos de junio.

A la euforia ha contribuido la intervención de Elon Musk en su encuentro con analistas bursátiles. Mucho más comedido de lo habitual ha contestado a todas las preguntas, e incluso, ha pedido disculpas a los dos expertos que cubren el valor, y que fueron ninguneados en la anterior conference call.

El fundador de Tesla ha destacado que han depurado los problemas de producción del Model 3, "aumentando el potencial" de fabricación. La compañía espera espera producir entre 50.000 y 55.000 vehículos Model 3 en el tercer trimestre, lo que respresentaría un incremento del 75% al 92% con respecto al segundo trimestre.

Además confirmó la previsión de la empresa. "Si la economía está más o menos donde está hoy, o es razonablemente buena y no hay un gran evento de fuerza mayor, ... me siento cómodo para lograr un trimestre positivo en cuanto a ingresos y flujo de caja, de aquí en adelante". También cerró la puerta a pedir más recursos a los accionistas. "Podríamos recaudar dinero, pero creo que no necesitamos hacerlo por disciplina financiera".