Mapfre logra 'liberarse' del consejo de venta por primera vez en dos años

2018 se ha convertido en un año de transición para Mapfre. La visión de los analistas sobre la mayor aseguradora española ha empezado a cambiar, a pesar de que insisten en que los principales objetivos financieros de su plan estratégico no van a cumplirse a tiempo.

Sin embargo, la presentación de resultados semestrales de la compañía ha supuesto un punto y aparte en su valoración. Mapfre abandona por primera vez la recomendación de venta de la que no se ha desprendido desde abril de 2016 y logra un consejo de mantener, con un potencial alcista superior al 10%, hasta un precio objetivo de 2,96 euros por acción. Esta mejora se refleja también en La Liga de elEconomista, la herramienta que combina las recomendaciones de Bloomberg y FactSet, en donde ha escalado en las últimas semanas hasta el puesto 28 -de los 35 del Ibex-, lo que supone su mejor posición desde que se realiza esta clasificación en casi dos años y tras un año y medio siendo el farolillo rojo del ranking.

Desde los mínimos que marcó el pasado 21 de junio, la acción de Mapfre sube un 5,3% -frente al 1,1% del Ibex 35- lo que le lleva a borrar prácticamente las pérdidas en el año. Contrasta con la caída del 1,3% del sectorial europeo en donde la francesa Axa, por ejemplo, retrocede un 13,5%.

El plan estratégico

Desde hace varios trimestres siempre se ha justificado la penalización de Mapfre tanto por recomendación como por su trayectoria en bolsa ante el incumplimiento manifiesto que iba a hacer de su plan estratégico 2016-2018. No lo cumplirá a tiempo, de eso los expertos no tienen duda, pero hoy los objetivos rebajados tras la última presentación de sus cuentas hacen de ellos una meta creíble para el consenso. El presidente de la compañía, Antonio Puertas, reconoció la semana pasada que ni "el objetivo de crecimiento de ingresos" ni el ROE (retorno sobre el capital) estimado se alcanzarán en 2018. Sin embargo, los analistas sí han valorado positivamente tanto la salida parcial de EEUU, allí donde la firma no es rentable, y la "prudencia", justifica JP Morgan, con la que se ha culminado la alianza de Mapfre con Banco do Brasil. Ambas operaciones le han costado 16 millones menos en su beneficio semestral.

"Los esfuerzos que vemos por parte de sus gestores van en la dirección correcta, a pesar de que las cuentas de Mapfre seguirán afectadas por esta reestructuración los próximos doce meses", apuntan desde Keefe, Bruyette & Woods.

El consenso de mercado prevé que los ingresos de Mapfre queden unos 5.700 millones de euros por debajo del objetivo de 31.000 millones fijado para 2018. El tijeretazo a esta estimación ha sido manifiesto considerando que el pasado 1 de enero se preveían casi 30.000 este año y llegar a los 31.000 en 2019. Tampoco el ROE alcanzará el 11% estimado, sino que calculan que se mantendrá por debajo del 10% este año. "La rentabilidad del 9,9% que obtuvo a cierre del semestre -excluyendo el impacto por Brasil y EEUU- respalda nuestra visión de que Mapfre logrará el objetivo del 11% en 2019, con un año de retraso", asegura JP Morgan.

En este sentido, los analistas de Bloomberg consideran que "el comportamiento" de la firma "en España y Latinoamérica más allá de Brasil demuestra que puede lograr mejores resultados, aunque necesite dar un giro a sus negocios de EEUU, Global Risks y Asistencia".

El único parámetro que se acercará a sus objetivos del plan estratégico será la ratio combinada (es el indicador que mide la rentabilidad de los seguros, que empieza a ser positiva cuando baja de 100), para la que esperan se sitúe en el 96,3% este año.

Rebote de las divisas

Una de las explicaciones detrás de la subida de Mapfre en el último mes en bolsa es la apreciación del real brasileño -su principal mercado en Latinoamérica al aportar un 15,3% de las primas a cierre del primer semestre del año- que sube un 5,4% frente al euro desde su suelo de junio.

Los ingresos de Mapfre alcanzaron los 14.091 millones de euros durante el primer semestre, un 8,7% por debajo del mismo periodo del año pasado aunque, excluyendo el efecto divisa, la caída sería del 3%. De un año para otro las doce monedas a las que tiene exposición Mapfre -y que representan casi 7 de cada 10 euros que ingresa la firma- han perdido valor frente al euro. La que más el peso argentino, con una depreciación del 34,6%; seguida de la lira turca y del real brasileño.

Los analistas reconocen que tras la abultadísima caída que acumulan muchas de estas monedas latinoamericanas sería más razonable pensar en un rebote. Nuria Álvarez, de Renta 4, recuerda, sin embargo, que "esa no es la cuestión" puesto que para que empiece a revertir en sus cuentas "mucho tendría que mejorar la cotización de divisas como el real". No obstante, sí reconoce que "el Banco Central de Brasil" ha tenido "éxito" en su intento por "contener la depreciación al no bajar los tipos de interés -se mantienen en el 6,5% desde marzo-" en su última reunión de junio, a pesar de que lleva haciéndolo trimestre tras trimestre desde finales de 2016, cuando volvieron a cotas históricas por encima del 14%.

Beneficio al alza

Es el beneficio al que aspira Mapfre en dos años, según las previsiones de los analistas. En lo que va de año el consenso ha mejorado un 6% su previsión de ganancias para al firma de cara a 2020; y hasta un 2% han elevado sus estimaciones para 2019, con un beneficio ligeramente por encima de 900 millones. De cumplirse, Mapfre ganará a cierre del trienio un 41% más comparado con los 701 millones del año pasado.