¿Cerrar por vacaciones o mantener las posiciones abiertas? Agosto es el mes más peligroso del año

Agosto se ha convertido en el mes más peligroso por la caída de volumen en la negociación de los mercados y el aumento de volatilidad. Además, la coyuntura no acompaña con el riesgo de una guerra comercial. Todavía está reciente el shock de 2015 cuando el Ibex 35 se dejó el 8% por la abrupta devaluación del yuan.

Se acerca agosto, el mes más volátil de las últimas dos décadas, en el que el escaso volumen exagera los movimientos y puede provocar un gran disgusto a los inversores. Muchos gestores cierran todas sus posiciones para no estropear las rentabilidades acumuladas y evitar sobresalto. Siguen la máxima de Wall Street: "sell in may and go away". Es decir, vende en mayo y vuelve en octubre ahorrándose los meses raros del verano, que suelen coincidir con los menos rentables.

En los últimos veinte años, el índice VIX o del miedo, que mide la volatilidad del mercados, alcanza su nivel más alto promedio durante agosto. El resto de meses con mayor volatilidad son justo el mes precedente, julio, y el posterior, septiembre.

Además, el riesgo aumenta si se tiene en cuenta el contexto con una guerra comercial en ciernes, miedo a una respuesta de China devaluando al yuan, un Trump impredecible, incluso con la Reserva Federal y, todavía, sin resolver, la incógnita de Italia con su gobierno populista.

"Hay mucho eventos geopolíticos que podrían suceder este verano y cuando suceden en agosto son especialmente alarmantes porque el volumen baja y la gente está de vacaciones", indica la gestora Barbara Reinhard de Voya Asset Management.

El mercado todavía tiene muy reciente el castañazo de 2015, cuando el Dow Jones se desplomó un 6% con un lunes negro incluido por la devaluación del yuan, provocando fuertes pérdidas en todos los índices bursátiles, mientras que la volatilidad subía con fuerza. El Ibex 35 se dejó más de un 8%. El 24 de agosto de ese año se dejó un 5% en la jornada.

La aversión al riesgo podría volver en un pestañear si hay un incremento inesperado de los tipos de interés, ante un sobrecalentamiento a la economía estadounidenses. Sería casi el peor escenario para el mercado, con los inversores que se han quedado en él intenten deshacer posiciones con falta de liquidez.

Los volúmenes de negociación durante agosto caen fuertemente. En la bolsa española ha descendido en los últimos cinco años, según Bolsas y Mercados Españoles (BME). En 2017 se negociaron un total de 33.644 millones de euros, frente a los 52.172 millones de euros de julio. Y si retrocedemos más, las caídas mensuales de agosto de 2013 y 2014 rozan el 50%.