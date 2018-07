Las claves para 'cazar' dividendos de hasta el 5,5% con las grandes del Ibex

De los cinco grandes valores del Ibex -que son, en este orden, Inditex, Santander, Iberdrola, BBVA y Telefónica-, cuatro (todos excepto Iberdrola) ceden en el parqué en un volátil año de mercado.

Sufren de manera especial los bancos, que arrojan pérdidas de doble dígito (de en torno al 12% en el caso del banco cántabro y del 11%, aproximadamente, en el del vasco), penalizados por el retraso de la subida de tipos en el Viejo Continente, que el mercado espera ahora para octubre o para diciembre de 2019. Mientras tanto, la teleco, lastrada todavía por su deuda -que asciende a 46.300 millones de euros en 2018-, se deja un 5,8%; y el grupo textil, en un entorno de creciente competencia, pierde un 2,2%.

Las caídas bursátiles tienen un efecto directo sobre la retribución de estas grandes cotizadas -que no son las grandes del dividendo español-, sumándole atractivo. El 4,2% que ofrecían los pagos de Santander a cierre de 2017 se ha convertido, siete meses después, en un 4,8%; el 3,8% de BBVA ha engordado hasta el 4,4%; el 4,9% de Telefónica -que ha perdido 10.000 millones de euros en capitalización bursátil en un año- es ahora un 5,2% y el 2,9% de Inditex ha alcanzado el 3%.

Con el Ibex todavía en rojo en lo que llevamos de año, la única de estas blue chips que sube en bolsa no lo hace tanto: Iberdrola repunta un 2,4%, lo que ha recortado ligeramente el rendimiento de sus pagos, que ha pasado del 5,1 al 5%.

Si, pese a que las caídas ya permiten embolsarse en varios casos rendimientos del 5%, el inversor quiere arañar algo más de rentabilidad, deberá permanecer atento a las correcciones adicionales que puedan experimentar estos valores a lo largo de los próximos meses -que también se esperan volátiles en los mercados globales- tal y como se indica bajo estas líneas.

Valores con potencial

Debe tenerse en cuenta, eso sí, que las cinco compañías señaladas cuentan con potencial alcista, es decir, que la banca de inversión espera que su cotización se recupere en los próximos doce meses.

El mayor recorrido se lo dan los analistas al Santander (que estiman que debería subir cerca de un 23%, para cotizar en el nivel de los 5,8 euros) y a Telefónica (que, tras su desplome, ven un 22% más arriba, en los 9,3 euros). A BBVA, por su parte, le calculan un potencial del 20%, a Iberdrola del 10% y a Inditex de algo más del 9%.

Las mejores recomendaciones entre las grandes las reciben Iberdrola y San-tander, con sendos consejos de compra, mientras que Inditex -que lleva meses debatiéndose entre el comprar y el mantener-, Telefónica y BBVA reciben un mantener.

Telefónica ya ofrece un 5,2% casi en mínimos

Sus títulos tocaron mínimos de 16 años el pasado 29 de junio y, aunque desde entonces se anotan algo más de un 5 por ciento, sigue cotizando en la misma zona, por debajo de los 8 euros que perdió hace un par de meses. Telefónica ofrece, tras perder el 19 por ciento de su valor en el parqué en un año, una rentabilidad por dividendo del 5,3 por ciento. Y, teniendo en cuenta que el consenso de mercado que recoge FactSet le da un potencial alcista próximo al 23 por ciento, cabe plantearse si volverá a ofrecer un rendimiento como éste.

La compañía se ha comprometido a pagar, con cargo al resultado de 2018, 0,40 euros por acción, que repartirá en dos entregas: un dividendo a cuenta, en diciembre de este año (de 0,20 euros) y un complementario en junio de 2019 (por el mismo importe). Este objetivo retributivo fue confirmado el pasado jueves por el presidente de la teleco, José María Álvarez-Pallete, después de que la compañía publicase sus cuentas del primer semestre, que reflejaron un alza del 8,6 en el beneficio y una reducción de la deuda del 10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Sus títulos lo celebraron con un alza de un 3,5 por ciento en el parqué ese mismo día.

La cantidad -esos 40 céntimos- es idéntica a la que Telefónica abonó con cargo a las cuentas de 2017, cuando el grupo dijo adiós al scrip -el pago en acciones- y recortó su retribución en un 27 por ciento. La misma cifra se mantendrá intacta, según las previsiones de Bloomberg, de cara al año que viene.

El dividendo esperado para este año ya ofrece a día de hoy un rendimiento superior al 5 por ciento, pero si el inversor desea escalar más alto y arañar un 5,5 por ciento con los pagos de Telefónica debe permanecer atento a que la compañía sufra en el parqué una caída adicional del 4,3 por ciento, que dejaría a sus acciones cotizando en los 7,3 euros, un precio al que se negociaban hace no tanto, a comienzos de este mismo mes de julio.

Un 5,5% en Iberdrola si vuelve al nivel de abril

Ya en su precio actual, los pagos de Iberdrola -que sufrió una corrección del 1,4% el pasado miércoles, cuando presentó sus cuentas semestrales- ofrecen un 5%. La eléctrica ganó en la primera mitad del año 1.410,5 millones de euros, un 7,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido a la ausencia de extraordinarios.

El grupo abonará, según las previsiones, 0,33 euros por acción con cargo a 2018, que subirán a 0,35 euros en 2019. La política retributiva de la compañía fija un payout (porcentaje del beneficio destinado a retribuir) de entre el 65 y el 75%, lo que implicaría pagar en torno a 0,40 euros con cargo al resultado de 2022, según ha señalado el propio grupo. Iberdrola retribuye en scrip, pero mitiga el efecto dilutivo del pago en acciones recomprando títulos propios para posteriormente amortizarlos, consiguiendo que cada accionista conserve en sus manos la misma porción del capital.

Para obtener un rendimiento del 5,5% con las entregas del ejercicio 2018 (que se pagarán, previsiblemente, en enero y en julio de 2019) habría que comprar Iberdrola a 6 euros, lo que supondría para el valor regresar a precios del pasado abril.

La rentabilidad de Iberdrola no se cuela entre las más atractivas del Ibex 35, pero sí cuenta a su favor con la recomendación de compra que el consenso de mercado que recoge FactSet le da desde abril.

Los analistas confían en la sostenibilidad de los dividendos de una compañía mejor posicionada que muchas rivales para emprender la transformación del sector, un viraje hacia las renovables y una progresiva descarbonización del negocio. No es el único cambio relevante al que se enfrentan las energéticas: el 1 de enero de 2020 entrará en vigor el nuevo escenario regulatorio y, según ha podido saber elEconomista, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) propone un recorte histórico de la retribución al sector de unos 3.000 millones de euros para los próximos seis años.

Santander: el retraso en el alza de tipos acerca los pagos al 5%

El retraso en la subida de tipos en la zona euro, que el mercado espera ya para finales de 2019, ha pesado sobre sus títulos. Santander se sitúa entre los valores más bajistas del Ibex este año, al dejarse en torno a un 12%. Las caídas han impulsado la rentabilidad de sus pagos, que si a cierre de 2017 rentaban un 4,2% hoy ofrecen un 4,8%.

El banco ha anunciado que con cargo a 2018 abonará 0,23 euros por acción, un 4,5% más que el año anterior. La primera entrega se pagará el próximo miércoles, 1 de agosto, ascenderá a 0,065 euros y quien no haya comprado ya el valor no tiene tiempo de embolsárselo, porque desde este lunes los títulos cotizan sin derecho al dividendo. Santander aún no ha retirado el scrip, pero este pago es en efectivo (el próximo, en noviembre, será el último en esa modalidad). Para atrapar un 5,5%, el banco tendría que caer en bolsa lo mismo que ha perdido ya en el año, cerca de un 12%, hasta los 4,2 euros.

Para llegar al 5%, BBVA tendría que caer hasta los 5,4 euros

El pasado mayo tocó mínimos de año y medio y desde entonces sube en el parqué cerca de un 7,5%. Pero el impulso que experimentó el valor este viernes, tras presentar resultados (ya que publicó un beneficio semestral de 2.649 millones de euros, un 14% superior al que esperaba el mercado) no libra a BBVA de ser uno de los valores más bajistas del Ibex en 2018, al dejarse en torno a un 11%. En la zona de precios actual, los 0,27 euros que se espera que la entidad pague (a repartir en octubre, el dividendo a cuenta, y en abril de 2019, el complementario) rentan un 4,4%.

Atrapar un 5% implicaría que el valor retrocediese hasta los 5,4 euros, en los que no cotiza desde el otoño de 2016. BBVA destina a dividendos entre un 35 y un 40% de sus ganancias netas y en abril de 2017 repartió su último dividendo en scrip. Además, al igual que rivales como Santander o CaixaBank, ha pasado a pagar dos veces al año en lugar de cuatro.

Inditex: una retribución del 3%, pero que crecerá un 13% al año

Está siendo un año bursátil complicado para Inditex, penalizada por la fortaleza del euro, por el clima y por la competencia de la venta online. En marzo, las dudas sobre sus márgenes hundieron sus títulos en mínimos de tres años, nivel desde el que escalan un 19 por ciento. "Lo peor en márgenes ha pasado ya", señala Ignacio Romero, analista de Sabadell.

Los analistas confían en la sostenibilidad de los dividendos de Inditex, que esperan que suban, de media, un 13,3 por ciento anual hasta 2020, por encima del crecimiento del beneficio, del 8,3 por ciento.

El dividendo de Inditex, que se sitúa en la parte baja de la tabla, por así decirlo, del Ibex 35, ofrece un 3 por ciento en la actual zona de precios. La cotización de la textil tendría que caer a 24,6 euros (en los que se se negoció en marzo y abril pasados) para embolsarse un 3,5 por ciento con los 0,86 euros que se prevé que el grupo reparta con cargo a las cuentas de 2018 (a pagar en mayo y en noviembre de 2019).