La socimi de la música: Beyoncé, Rihanna y Justin Bieber prometen rentabilidades del 5%

Merck Mercuriadis, el antiguo manager de artistas como Elton John, Guns N' Roses, Morrissey, Iron Maiden o Beyoncé, ha logrado sacar con éxito a bolsa Hipgnosis Songs Fund, un fondo que gestionará los derechos de importantes artistas de la industria musical. Las acciones cotizan ya desde el pasado 11 de julio y ya se ha hecho con un importante catálogo que incluye canciones de Beyoncé, Rihanna o Justin Bieber por 23 millones de dólares.

Los años oscuros de la industria musical han pasado a mejor vida gracias a las nuevas plataformas como Spotify y Apple Music que han arrinconado a la piratería, ofreciendo a los usuarios horas y horas de música casi sin límite.

Este giro del sector quiere ser aprovechado por uno de los grandes popes de la industria. Merck Mercuriadis ha lanzado un fondo, Hipgnosis Songs Fund, para canalizar los millones de dólares que generan en royalties las reproducciones de las canciones que suenan en las plataformas streaming de música.

El mundo financiero ha dado respaldo a la nueva visión que tiene Mercuriadis del negocio de la música. El que fuera manager de buena parte de los artistas más importantes del fin del pasado siglo, como Guns N' Roses, Iron Maiden, Elton John o Morrissey, ha levantado 200 millones de libras a través de una exitosa salida a bolsa.

Hipgnosis Songs levanta 200 millones de libras en su salida a bolsa y promete una rentabilidad del 5% a los inversores

El famoso promotor ideó la operación para destinar toda la recaudación en la compra de derechos musicales. Desde el pasado 11 de julio, las acciones de la firma cotizan en la bolsa de Londres.

El día de su debut anunció la adquisición los derechos de más de 300 canciones del rapero Terius Nash por 23 millones de dólares. Terius Nash, conocido como The Dream, está detrás de algunas de las canciones de Beyonce, Rihanna o Britney Spears.

El listado de canciones incluye temas como Umbrella de Rihanna, Ladies (Put a Ring On it) de Beyonce, Baby de Justin Bieber o Touch My Body de Mariah Carey.

Mercuriadis ha conseguido rendir a la City a sus pies al segundo intento. Tras fallar hace unos meses, la salida a bolsa ha sido diseñada por el banco de inversión español Alantra, que ha conseguido que inversores tan potentes como Schroders, Invesco o el fondo que gestiona parte de los recursos de la Iglesia de Inglaterra acudiesen a la OPV.

Hipgnosis Songs Fund ha convencido a los inversores de que la piratería que hundió el negocio discográfico hace una década ha pasado a mejor vida. Las acciones de la compañía cotizan más o menos estable sobre las 105 libras por acción, desde las 100 libras, que fue el precio fijado en la salida a bolsa.

El secreto de Mercuriadis, además de su reputación de gurú, para atraer a los inversores ha sido la estructura del fondo que funciona parecido a una socimi inmobiliaria. La firma tiene previsto hacerse con ocho grandes catálogos de canciones que incluyan los diez temas que más ingresos generan por royalties, gracias a los 200 millones de libras que tiene en caja, para generar una rentabilidad estable, como hacen las compañías inmobiliarias con sus activos a través del alquiler.

Las previsiones de la compañía contemplan una revalorización de sus activos del 10% anual a medio plazo, que proporcionará una rentabilidad a sus accionistas del 5% a través de dividendos. La compañía se compromete a comenzar a retribuir el próximo mes de noviembre y asegura que la inversión tiene riesgo limitado por las millones de reproducciones de las canciones en todo el mundo.

Mercuriadis cree que los ingresos en royalties ascenderán a 23.000 millones en 2030 gracias a plataformas como Spotify

La visión de Mercuriadis que tiene de la música es que los servicios de streaming se conviertan en la principal fuente de riqueza de la industria discográfica. Las previsiones que maneja es que los ingresos por streaming superen los 23.000 millones de dólares en 2030 y en 2021 haya alrededor de 1.000 millones de suscriptores pagos. Se calcula que actualmente hay 700 millones de usuarios de pago.

En el folleto de la salida a bolsa de Hipgnosis Songs, la firma señalaba que los royalties de una buena canción producen "ingresos predecibles y confiables como un plan de pensiones". Los derechos de autor de las canciones tienen un límite de 70 años después de la muerte del escritor y luego pasan a ser de dominio público, con lo que los activos de Hipgnosis Songs tiene una vida limitada.

La firma ya ha dado su primer paso con la adquisición del material de Terius Nash, que se queda con un 25% de su catálogo, a cambio de entrar en el Consejo Asesor de Hipgnosis Songs del que también forman parte personalidades tan importantes como Nile Rodgers, productor de David Bowie o Madonna.