Sigue el sosiego en bolsa a la espera de los resultados empresariales

En capítulos anteriores de la guerra comercial... Como si de una serie dramática se tratara, el mercado lleva varias temporadas encallado en el mismo argumento, sin apenas giros del guión que enganchen al espectador. El protagonista, el presidente de EEUU, Donald Trump, está decidido a mantener sus políticas comerciales proteccionistas y ha vuelto a anunciar posibles nuevos aranceles hasta alcanzar los 500.000 millones a productos chinos. Y no solo eso, sino que arremetió contra la Reserva Federal en una entrevista a la CNBC admitiendo que no está contento con las subidas de tipos de interés en Estados Unidos.

Pese a ello, los índices americanos respondieron sin sobresaltos, al igual que ocurrió en los parqués del Viejo Continente, donde las bolsas cerraron en tono mixto, con un EuroStoxx 50 que subió un 0,16% en los últimos días de negociación. "Estamos en tierra de nadie, los inversores no saben medir todavía las consecuencias de la guerra comercial", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. Aunque las medidas de Trump siguen causando vaivenes en los mercados, el experto reconoce que se puede lanzar un mensaje de "tranquilidad". "En el corto plazo no habrá ningún signo de debilidad mientras el EuroStoxx no pierda los 3.418 puntos, los mínimos de la semana pasada". A cierre del viernes, el selectivo europeo cerró sobre los 3.460 puntos, a un 1,2% aún de caída.

El índice más penalizado de la última semana fue el Cac 40 parisino, con un recorte del 0,57%, arrastrado por los malos resultados presentados por el sector de telecomunicaciones, que contagió a firmas como Orange -una de las mayores compañías por capitalización del índice- y a su homólogo Bouygues con pérdidas superiores al 3%.

El Mib italiano sufrió pérdidas moderadas, el segundo más penalizado de Europa con una caída del 0,45%, mientras que el Ibex 35 cerró casi plano, al ceder un 0,10%, hasta los 9.724 enteros, segunda semana consecutiva en rojo.

"Las plazas europeas comenzaban la semana tranquilas, incluso con subidas. Y esta es una clara señal de fortaleza que el último trumpazo echó por tierra, lo que deja la situación técnica tal y como estaba potencialmente alcista, mientras no se pierdan soportes que permanecen alejados", añade el experto.

Atentos a la temporada de resultados

Enagás ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales en nuestro país. El pasado martes la gasista reconoció ante el mercado un beneficio semestral de 220 millones de euros, en línea con lo estimado. Aún así, el balance semanal es negativo y cierra con un recorte del 1,4%, por debajo de los 24 euros por acción.

Técnicas Reunidas ha sido la firma más penalizada de la semana, con una caída del 5,05%, seguida por valores como Dia, que incide en sus mínimos históricos tras recortar otro 4,3%, y de Indra que retrocede un 3,3%. Entre los diez valores más bajistas, tres han sido bancos. Entre ellos Sabadell, que se dejó un 2,8% en las últimas cinco sesiones, además de Bankia y Bankinter, con cesiones por encima del 1,7%.

La semana que arrancará este lunes se antoja clave para las compañías cotizadas. Hasta 26 firmas del Ibex darán a conocer sus resultados semestrales, entre ellas, grandes blue chips como Iberdrola, el próximo miércoles; Telefónica y Santander el 26 de julio, BBVA y CaixaBank -además de Sabadell- el día 27.