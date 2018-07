Los tuits de Trump sobre comercio sólo influyen en un mercado en particular

Jose Luis de Haro Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado desde su victoria electoral a comienzos de noviembre de 2016 por su afición a Twitter. El mandatario usa la red social como medio para trasladar directamente sus mensajes a sus votantes y, de paso, enervar a los mercados. Lo ha conseguido en numerosas ocasiones, no sólo atacando a compañías directamente sino también con sus intercambios con otros mandatarios, como ocurrió el año pasado con Kim Jong-un, el líder norcoreano.

Obviamente, como está ya más que demostrado, el inquilino de la Casa Blanca también está utilizando Twitter para arremeter una y otra vez contra sus socios comerciales, a los que acusa incesantemente de aprovecharse de Estados Unidos. Acusaciones que diplomáticamente distancias a Washington de países como China, Canadá, México o el bloque europeo, pero no calan en el mercado tanto como podría pensarse.

Al menos eso determinan los expertos de Goldman Sachs. En un análisis elaborado por James Weldon y Charles Himmelberg, los expertos del banco todavía liderado por Lloyd Blankfein comparan las reacciones registradas por el VIX, más conocido como el indicador de la volatilidad y el miedo en el mercado, cada vez que el comandante en jefe de EEUU utiliza palabras como "arancel" o "comercio" en sus tuits.

"Prácticamente todas las semanas los mercados tienen que digerir la retórica más agresiva del comercio de los funcionarios de la administración de EEUU y la cuenta de Twitter del presidente", señalan los estrategas de Goldman que determinan que los tuits del presidente Trump sobre el comercio "importan muy poco entre los principales mercados".

De hecho, no se encuentra ninguna "relación obvia" entre las menciones de Trump sobre "comercio" o "arancel" y el índice de volatilidad que elabora la Cboe. El VIX mide las expectativas de los operadores sobre posibles oscilaciones implícitas dentro del S&P 500 durante un mes. "Los tuits de Trump no son estadísticamente significativos", concluyen Weldon y Himmelberg.

Esta conclusión dista de otros movimientos vistos en el pasado, como cuando sus críticas a Boeing por el precio del Air Force One impulsaron las ventas del blue chip. También provocó que Amazon sufriera su mayor caída intradiaria desde febrero de 2016 el pasado 2 de abril cuando amenazó con cambiar los términos en la relación entre la minorista online y la Oficina de Correos de EEUU.

Aún así, de acuerdo con los estrategas de Goldman, el único activo en el que los tuits parecen tener importancia es el relacionado con la soja. "El resultado es consistente con la opinión de nuestro equipo de materias primas de que las tensiones comerciales deberían tener un impacto menor en este mercado con la única excepción de la soja, donde no es posible redirigir completamente los suministros si China aplica aranceles a la soja procedente de EEUU", aseguran.

Además, los estrategas de Goldman recalcan que el resultado de su análisis "no quiere decir que los mercados no estén valorando el riesgo comercial o que las tensiones comerciales no sean una preocupación". "Dicho esto, nuestros hallazgos sugieren que es poco probable que los mercados globales valoren el creciente riesgo de una guerra comercial al consultar Twitter", determinan.