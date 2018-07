Las tecnológicas que mejoran su consejo en 2018

Baidu es el Google chino. Pero para los que piensen que se trata de una simple copia, mejor atender a los datos porque no tiene nada que envidiarle. Google decidió en 2010 no ceder más a las censuras del Gobierno chino a sus búsquedas, desmanteló su portal y se trasladó a Hong Kong.

El buscador con sede en California tenía las de perder en el gigante asiático, que es la zona de dominio de Baidu. Desde que salió a bolsa este último en 2005 se ha revalorizado un 3.200,86%. Google lo ha hecho 1.000 puntos menos desde que empezó a cotizar solo un año antes. Los títulos de Baidu son los más alcistas en el Nasdaq 100 ya que, en lo que va de año, no solo no ha dejado de ser compra sino que los analistas le han mejorado aun más la recomendación, según datos de FacSet. Pero hay más. Baidu superó las estimaciones de crecimiento un 3,52% en la presentación de sus últimos resultados frente al 2,41% de Google. Para el próximo año se espera que el beneficio de la empresa china crezca un 17% frente al 9% de Google. Otro factor a favor de Baidu es que se compra más barata que Google con un PER de 25,5 veces frente a las 27,3 veces de la estadounidense (datos a media sesión). Baidu no para de crecer y es que ya ha comenzado la producción de vehículos de conducción autónoma tras firmar un acuerdo con BMW.

Microsoft: mucho más que Windows

Microsoft adquirió en junio GitHub, plataforma de desarrollo colaborativo de software, por 7.500 millones de dólares (6.406 millones de euros). En Bloomberg Intellingence prevén que una "mejora en el gasto de Tecnologías de la Información, contribuye al crecimiento de las ventas, especialmente en el segmento de ordenadores personales" que es donde tiene un 40 % de su negocio, ya que lo que le supone Xbox o LinkedIn es mínimo. Los expertos de Bloomberg consideran que "es probable que esta tendencia se repita el próximo trimestre". Presenta sus resultados el día 19. El valor está en máximos históricos a 103,74 dólares y tiene el PER más alto de las cuatro analizadas, de 26,7 veces. Más del 88% de los expertos recomienda compra según Bloomberg. Su consejo se ha visto mejorado este 2018 convirtiéndola en la compañía con mayor capitalización que mejor recomendación registra del índice estadounidense de referencia en tecnología, el Nasdaq 100. El balance del año es positivo y las estimaciones de beneficio superarán los 31.000 millones de dólares en 2018. Además, tiene una rentabilidad por dividendo del 1,64%. En septiembre efectuará el pago de dividendos de 0,42 dólares frente a los 0,39 de hace un año. Aquellos que quieran cobrarlo deben tener los títulos en cartera antes del 15 de agosto.

Gilead no es la ciudad ficticia de las tecnológicas

Gilead no solo es la ciudad ficticia de la serie El cuento de la criada, también tiene un papel protagonista en el sector farmacéutico, ya que ha revolucionado el tratamiento de la Hepatitis C y el VIH. Los analistas le adjudican recomendación de compra, con un consenso del 62% de los que la siguen, no es el más elevado pero en lo que va de año se lo han mejorado. Por esto está en esta lista. El valor cotiza en los 73,69 dólares y ya se ha alejado de sus máximos del año un 7,5%. Y es que, según apuntan desde JP Morgan el valor se está enfrentando a una competencia fuerte que le cuesta cumplir las expectativas. Este entorno de penalización ha provocado que se pague por sus beneficios solo 12,5 veces. Los últimos resultados presentados relativos al primer trimestre de 2018 han arrojado un descenso de casi el 6% respecto a las estimaciones, según Bloomberg. Habrá que estar atentos al día 25 cuando se publican las siguientes cuentas. "En 2018, esperamos que el enfoque permanezca, en gran medida, en una dinámica del mercado con fusiones y adquisiciones. En el cuarto trimestre de 2017 adquirió KITE Pharma, una compañía con una novedosa plataforma de terapia celular y un medicamento recientemente aprobado, que podría contribuir a los ingresos futuros", añaden.

Cisco gana 1 dólar por cada 4 que vende

Cisco es de las pocas compañías que retribuye a los accionistas durante estos meses de verano. Los dividendos de esta tecnológica se abonarán el próximo día 25 de julio y ofrece 33 centavos, lo que supone cuatro más que hace un año. Sin embargo, este dividendo ya no se puede conseguir pues los interesados debían haber tenido los títulos en cartera la semana pasada. En conjunto, la rentabilidad anual puede alcanzar el 2,84% en este ejercicio. La empresa se dedica a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones y es la segunda con mayor capitalización de las cuatro analizadas, con 200.000 millones de dólares. A su favor cuenta con un PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) de 16,6 veces. Las acciones de Cisco han crecido un 13,54% en el año y cotizan en 43,48 dólares. Casi dos terceras partes de los analistas que la siguen recomienda comprar y solo el 3% vender. Entre los puntos a favor está que ha superado las estimaciones de resultados desde 2013. A todo esto hay que sumar que esta empresa con sede en California va a crecer 1.000 millones, hasta 13.600 millones, con un margen cercano al 28%. Por cada 4 dólares de venta, Cisco genera más de 1 en beneficios.