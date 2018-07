Últimos 4 días para ir a la OPA de Hispania a 18,25 euros

El próximo lunes, 16 de julio, será el último día para que los accionistas de Hispania puedan decidir acudir a la opa lanzada por el fondo estadounidense Blackstone sobre el cien por cien de la compañía a un precio por acción de 18,25 euros, tras haber mejorado la oferta inicial, en 17,45 euros. Se trata prácticamente de un trámite, según fuentes conocedoras de la operación, ya que tanto la dirección como los accionistas mayoritarios de la compañía ya han anunciado su intención de aceptar la oferta al considerar el precio "equitativo", al tiempo que la acción en bolsa se ha ajustado ya, hasta los 18,23 euros.

Blackstone, a través de su filial Alzette Investment, controla ya el 16,55 % que compró a George Soros justo antes de lanzar la opa a comienzos de abril, y los segundos inversores de referencia, el holding mexicano Canepa (Tamerlane)–con el 5,993% del capital– también se han mostrado favorables al precio ofrecido. Azora, la compañía que gestiona los activos de Hispania hasta que se ejecute el traspaso a HI Partners –que Blackstone compró a Banco Sabadell–, se ha mostrado favorable a la oferta para el 1,07% que controla de manera directa en la socimi. El capital de Hispania en manos de grandes fondos asciende aun 66,602%, según datos aportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante las reticencias mostradas por Hispania que intentó sin éxito buscar un caballero blanco para elevar la puja, el pasado 22 de junio Blackstone decidió aumentar su oferta inicial, hasta valorar a Hispania en 1.992 millones de euros.

El calendario de la operación

A partir del lunes –cuando se cierra el periodo de aceptación– contarán 7 días hábiles para que la CNMV publique el resultado de la oferta. Dos días más tarde quienes hayan acudido a la opa percibirán el pago. Los accionistas que no se hayan manifestado al respecto terminarán asumiendo la venta forzosa de sus acciones –siempre y cuando la aceptación por parte de los accionistas haya superado el 90% de los derechos de voto–. Aunque Blackstone no ha presentado una opa de exclusión en cuanto al término empleado, sí ha hecho pública su intención de excluir a Hispania de cotización, de ahí que el plazo no pueda calcularse de maneraoficial por la CNMV. Sin embargo, fuentes conocedoras del mercado aseguran que este proceso puede dilatarse unos dos meses.

Entretando, Blackstone ha anunciado que no seguirá con la política de retribución de Hispania, ni tampoco pretende seguir con su política de devolver el valor del activo generado desde 2014 a los accionistas. En cuanto a la gestión, hoy en manos de Azora –tiene un contrato con Hispania hasta 2020– se desconoce por el momento cuándo se realizará el traspaso de poderes.