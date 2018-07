"Los ETF no son un producto para el cliente minorista, no necesita entrar y salir el mismo día"

Es una de las mayores reformas sobre el ahorro de los últimos años. La posibilidad de que los ETF -fondos cotizados que replican el comportamiento de índices con costes muy bajos- puedan tributar como fondos de inversión y no como acciones, como ocurría hasta ahora, abre una nueva ventana al inversor retail. Sin embargo, Rocío Eguiraun, responsable de Bankia Asset Management, advierte que éstos no son productos para el inversor minoritario.

¿Qué opina del cambio fiscal del ETF para que cotice como un fondo? ¿Cree que va a llegar al minoritario?

Nosotros lo utilizamos en nuestros fondos de inversión porque nos permite en algunos momentos entrar y salir muy rápidamente del mercado. Pero no creo que el ETF sea un producto para un cliente minorista. Habrá clientes a los que les guste especular, y ahí el ETF tiene su valor, pero nosotros somos gestores de fondos y nuestro cliente no sale y entra de un fondo en un mismo día, sino que permanece a largo plazo.

Otra de las normas que está encima de la mesa es que los fondos puedan prestar sus acciones, ¿han calculado cuánto puede mejorar la rentabilidad de los productos?

Podría rondar los 0,25 puntos. Es una fórmula que se utiliza en otros países. En estos momentos, todo lo que sea una fuente para poder sacar unos picos de rentabilidad a los productos bienvenido sea.

La gestora ya ha cumplido con el objetivo del plan estratégico, ser cuarta por tamaño. ¿Se marcan algún objetivo a medio largo-plazo en volumen de activos?

El plan estratégico del banco hasta 2020 es de crecimiento. Ahora nuestra cuota de mercado es del 6,4% y queremos pasar al 7% para 2020. Es un objetivo ambicioso, pero alcanzable. Acabamos de incorporar los fondos de BMN y eso nos ha hecho dar un salto en activos.

¿Cuántos de los partícipes de Trea se han quedado?

No ha habido pérdida de partícipes. Hemos hecho una integración muy rápida y el cliente no ha tenido ningún problema. Hemos integrado los productos en otros similares salvo algunos con características concretas que no teníamos. Ha sido el caso de dos fondos: un perfilado con pago de rentas y uno renta fija con un porcentaje más alto de high yield.

¿Hay margen para crecer vía clientes de depósitos que se pasen a fondos?

Es una de nuestras palancas de crecimiento de aquí a 2020, tenemos una ratio más baja que la media del mercado. Estamos en un 11% y el mercado ronda el 15 %. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que tenemos una base de clientes en depósitos amplia para seguir creciendo en fondos de inversión y segunda, que tenemos que acercarnos a la media de mercado.

Y en sicavs... ¿quieren impulsar sus activos?

No es una estrategia fundamental. Nuestro objetivo son los fondos y prestar servicio a nuestra red de oficinas. Y tenemos sicavs para nuestra parte de banca privada.

¿Cuál está siendo la estrategia que explica el éxito de suscripciones este año?

Hasta ahora, se ha centrado en los fondos perfilados. Hemos virado a dar un producto de asesoramiento. Ya no queremos ser solo gestores de un fondo de inversión. Perfilamos correctamente al cliente respecto a su perfil de riesgo y, una vez que ese trabajo está bien hecho, le ofrecemos una gama de productos que se adecúe a ese perfil. Uno de los productos con más captaciones es un perfilado, el Bankia Soy Así Cauto, con un patrimonio de 4.600 millones. Hemos lanzado el servicio gestión experta, que es otra pata de crecimiento.

¿Cuántos clientes tiene ya este servicio?

En mes y medio estamos cerca de los 1.000 millones, pero eso no mide el éxito. Este llegará cuando veamos que la red ha entendido el servicio, que lo está comercializando bien entre los clientes y que tiene un crecimiento a lo largo del tiempo. Es un servicio para clientes a partir de 10.000 euros.

Si la industria en general va en esta línea, de asesorar a determinados patrimonios, ¿se corre el riesgo de dejar fuera a los ahorradores menos pudientes como pasó en Reino Unido?

No, cada país tiene una formación y asesoramiento que no es importable al cien por cien en otros países. En España, con la transposición de Mifid II, las gestoras hemos tenido que repensar nuestro modelo y nosotros hemos optado porque los clientes tengan asesoramiento, no mera comercialización.

¿Está el cliente dispuesto a asumir más riesgo que antes?

El mercado le ha forzado a dar ese paso, y la mejor forma de hacerlo es siendo prudente y perfilando al cliente. Es muy importante que entienda que hay un horizonte temporal.

En muchos casos, la comisión de los productos más conservadores se come su rentabilidad. ¿En Bankia AM hay margen para bajar comisiones o están ya ajustadas?

Si comparas nuestros productos con el resto de mercado verás que somos una gestora bastante competitiva en cuanto a precio. Me preocupa más la elección del producto, si hablas de un monetario y tu expectativa de rentabilidad es muy corta te va a comer la rentabilidad.

¿Va a esperar Bankia AM a desglosar el coste de análisis en euros a 2019?

Estamos viéndolo. No es un tema fácil. Pero lo importante no es el desglose, sino que luego se realice por productos una asignación de los costes justa y equitativa. Y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo. Estamos avanzando en la selección de las mejores casas para que nos den análisis de renta fija, de renta variable...

¿Cree que la gente está preparada para ver lo que le cuesta su fondo en euros?

No es igual verlo en porcentaje que en euros. Hasta ahora, el cliente no tenía la percepción de que estaba pagando explícitamente, pero se tiene que acostumbrar a que la gestión experta tiene un valor.