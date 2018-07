El fondo 'Valentum' se hace mayor y se convierte en gestora

Es uno de los fondos que más éxito ha tenido en los últimos tiempos y una prueba de ello se ve en que Valentum FI, gestionado por Jesús Domínguez y Luis de Blas, ha conseguido ya alcanzar un patrimonio de 140 millones de euros en sus apenas 4 años de vida. Un patrimonio suficientemente elevado como para que sus gestores hayan decidido independizarse de la gestora Gesiuris para lanzar su propia firma de inversión: Valentum AM, que acaba de recibir el visto bueno de la CNMV.

"Hemos creado esta gestora para traer el fondo desde Gesiuris y conseguir así una mejor alineación de nuestros intereses con los de los inversores", apunta Luis de Blas, quien también reconoce que de momento no tienen pensado ampliar su gama de productos más allá del propio fondo Valentum. "Ahora no está en nuestros planes pero ya veremos qué pasa cuando Valentum alcance un tamaño concreto ya que es un fondo que no queremos que supere un determinado tamaño", afirma, anticipándose así a un futuro cierre a nuevos inversores como ya han hecho gestoras como Santander AM, con Santander Small Caps, o Magallanes, con su fondo de micro caps y su producto de bolsa española . Eso sí, no se atreve a decir dónde puede estar el de este fondo de renta variable europea que cuenta con una calificación de 5 estrellas por parte de Morningstar y que en lo que va de año se anota una rentabilidad del 9,38% en un contexto de mercado de caídas anuales en las principales plazas europeas. En la actualidad, sus principales posiciones se encuentran en Global Dominion, la holandesa Flow Traders y la canadiense International Petrolium

La nueva gestora ha querido también explicar a sus partícipes cómo les afecta este cambio de gestora de Valentum y lo han hecho con la publicación de un documento en el que ponen fecha a cuándo se producirá el traspaso de los activos del fondo desde Gesiuris a la nueva firma: en el tercer trimestre de este mismo año. Además, recuerdan que dicha migración no afectará a la política de inversión del fondo y tampoco al régimen de comisiones, que seguirán siendo del 1,35% de comisión de gestión fija y del 9% sobre resultados, y recuerdan que los inversores pueden ejercitar su derecho de separación del producto sin tener que pagar comisiones de reembolso.

Con Valentum AM ya son siete las nuevas gestoras de activos que han visto la luz en este primer semestre del año (una más que en el mismo periodo de 2017) y conviene destacar que todas ellas pueden ser consideradas como gestoras boutiques lo que demuestra el creciente éxito que la gestión independiente está teniendo en un país como España donde, pese a todo, los bancos siguen concentrando más del 70% de todos los activos bajo gestión. De hecho, es tal interés del inversor español hacia este tipo de gestión activa que el 60% de todo el dinero nuevo que ha entrado en productos de bolsa española ha ido a parar a fondos que se gestionan activamente