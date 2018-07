Aberdeen Standard Investments: "Los bonos de largo plazo emergente son los que más sufrirán por la Fed"

Kevin Daly cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados de deuda emergente. Se incorporó a Aberdeen Standard Investments en 2007 después de una década trabajando como analista de crédito especializado en mercados emergentes en Standard and Poor's.

Ahora sigue enfocado en los mercados de deuda emergente como gestor de fondos, y destaca como especialmente atractivos por el criterio rentabilidad riesgo ciertos países con bajas renta per cápita. Eso sí, destaca la fortaleza del dólar, una divisa aupada por la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed), como el riesgo más evidente para la deuda emergente, especialmente en los bonos de larga duración.

¿Hay algún sector o país en el que tenga una exposición especialmente fuerte en este momento?

Un área en el que estamos sobreponderados es los mercados frontera. Se trata de países emergentes con una baja renta per cápita. No tienen por qué ser países pequeños: regiones como Nigeria, Egipto, Paquistán... son países muy grandes en términos de habitantes, aunque tengan una renta per cápita muy baja, y en muchos sentidos están en un claro proceso de desarrollo.

Estos tres países llevan más de cinco años emitiendo bonos en dólares y hay una mayor familiaridad para los inversores con ellos. Se ha visto un gran aumento en las emisiones de bonos soberanos en dólares en los países frontera en los últimos años: hace una década el dinero emitido eran 10.000 millones de dólares y ahora hay unos 150.000 millones.

Merece la pena destacar que en los últimos 10 años se han producido muy pocos impagos. Quienes, como nosotros, han optado por esta clase de activos se han beneficiado mucho. Somos conscientes de que hay momentos en los que pueden ser arriesgados, pero es algo que se compensa por la atractiva rentabilidad que ofrecen estos activos en el largo plazo.

¿Cuál es el principal riesgo que asumen los inversores que invierten en deuda de mercados emergentes?

El primero y más importante es la continua fortaleza del dólar, junto al fuerte repunte de la rentabilidad del bono soberano estadounidense. Las subidas de tipos de la Fed, 3 ó 4 veces este año ya se esperaba, pero se esperaba una mayor debilidad del dólar por el deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos. Un dólar débil sienta bien a los mercados emergentes.

Diría que un riesgo es un escenario continuado de datos económicos sólidos en Estados Unidos y débiles en Europa, que probablemente se traduciría en un escenario de menor rentabilidad para los activos de renta fija emergente. Considero que la fortaleza del dólar ha cogido a los mercados con la guardia cambiada, y eso ha pasado factura a la prima de riesgo emergente durante los últimos meses.

¿Y qué bonos de emergentes cree que van a sufrir más la subida de tipos de la Reserva Federal?

Los bonos de larga duración en dólares serán los que más sufran, precisamente es la posición que tenemos más infraponderada en nuestras carteras.

¿Hace coberturas de la divisa en su cartera?

Algunas veces lo hacemos de forma selectiva, como por ejemplo con el real brasileño, que se ha visto afectado por la situación reciente en Argentina.

¿Espera que el elevado apalancamiento de China se gestione con éxito por parte de las autoridades?

Sí, creo que sí. Si echamos la vista atrás un par de años, hay que recordar que los mercados veían a China como uno de los riesgos principales para los emergentes. Se hablaba de un alto endeudamiento, una desaceleración de su economía que podía acabar en un aterrizaje brusco, una posible devaluación del yuan... Ahora ya no escuchamos nada de eso.

Cuando hablamos de China nos referimos a una economía con un crecimiento muy estable, que está intentando cambiar la composición de su estructura financiera y que cada vez está más centrado en la inversión, en las infraestructuras y en el consumo. El comercio electrónico es ya más importante en China que en Estados Unidos, y también resulta relevante que hemos visto estabilidad en la divisa.

La inclusión de los bonos chinos en índices de deuda, ¿puede ser un catalizador alcista para estos títulos?

Creo que el mercado local chino también es una oportunidad para los inversores por ello. Como empresa vemos esto como una oportunidad más apropiada probablemente para los inversores de países del G7 que buscan un mercado suficientemente grande y líquido, que genere una mayor rentabilidad que los mercados de renta fija de sus países.

El proceso de desapalancamiento que está viviendo China durante los últimos meses, ¿se hará con éxito sin generar 'shocks' en los mercados?

Sí. Estamos muy tranquilos. Nadie sitúa ya la posibilidad de ver un aterrizaje forzoso de la economía china como un riesgo principal para los mercados emergentes. Es cierto que la tasa de crecimiento del país se está ralentizando poco a poco, pero es un proceso que está ocurriendo a un ritmo muy bajo. Cuando buscamos y valoramos los riesgos creemos que uno de ellos podría ser el que se termine produciendo una guerra comercial con Estados Unidos, que podría generar una mayor caída en el crecimiento económico en China, pero Estados Unidos también tiene que perder en esta batalla, por lo que veremos.