Los sectores favoritos de los gestores

La amenaza de guerra comercial ha puesto patas arriba los marcadores de ganancias anuales de buena parte de las bolsas, dejándolos en negativo a seis meses de acabar el año. Y si en algo coinciden las perspectivas de los bancos de inversión de cara al próximo semestre es que los meses que vienen por delante serán, cuanto menos, volátiles.

En este entorno, los tres sectores a los que se agarran los gestores son el de la tecnología, banca y energía, que son los más sobreponderados en sus carteras según la última encuesta de Bank of America Merril Lynch (BofA). Por el contrario, infraponderan a las utilities, telecos y bienes de consumo básicos. Una vía de acceso a cada uno de ellos es a través de fondos de inversión sectoriales, que buscan oportunidades en cada una de estas áreas.

Tecnología

El que históricamente ha sido uno de los sectores más alcistas en bolsa, el de la tecnología, no empezó el año con buen pie. El escándalo en torno a Facebook y su privacidad, a mediados de marzo, llegó en un momento en el que estaba previsto un aumento de la regulación para uno de los sectores menos regulados del mundo. Y, siempre que eso ocurre, explican los expertos, es malo para la valoración de las compañías. Sin embargo, una vez pasado el susto, el índice tecnológico por excelencia, el Nasdaq 100, avanza en torno a un 10 por ciento este año. En Europa es, también, el tercer sector más alcista, con avances próximos al 7 por ciento, solo superado por el de petroleras y el de retail.

Eso explica que la categoría de fondos más rentable de todas las que reúne Morningstar este año sea la que invierte en este sector, que acumula una rentabilidad del 11 por ciento. Supera en más de un punto porcentual a la segunda categoría más rentable de 2018 (la de fondos que invierten en la bolsa de Noruega, que obtienen un 9,8 por ciento).

En total, existen 87 fondos denominados en euros que buscan oportunidades en valores tecnológicos a nivel global. El problema es que la mitad carece de track record a cinco años, que es uno de los criterios que se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los productos a pesar de que, como se suele decir, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entre los que sí lo tienen y, además carecen comisión de entrada -es otro de los requisitos de la selección, salvo en el caso de los fondos de energía, ya que los que no la aplican tienen un tamaño inferior a los los 100 millones de euros de patrimonio, o requerían importes mínimos muy elevados-, destacan Fidelity Global Technology Y, Parvest Disruptive Technology, y AB SICAV I International Tech C. Todos ellos obtienen más de un 20 por ciento anualizado en los últimos cinco años, según los datos ofrecidos por Morningstar.

Banca

La banca es el segundo sector más sobreponderado por los gestores en junio, en un contexto de normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales. A pesar de que las últimas declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), no sentaron nada bien al sector en Europa, porque de ellas se desprende que la ansiada subida de tipos no se producirá hasta bien entrado el tercer trimestre del próximo año, los bancos están llamados a liderar las subidas de las bolsas cuando ésta se produzca. El aliciente de incluir banca en la cartera en un momento como el actual es que la mayoría de entidades en España, por ejemplo, cotizan con descuento en relación a su valor en libros.

En opinión de Moody's, la española será precisamente una de las más beneficiadas del fin de las compras de deuda y de la subida de tipos debido a la alta proporción de activos sensibles a los tipos de interés y de préstamos a tipos variables en sus carteras hipotecarias, en relación a otros países como Alemania y Francia.

El abanico de fondos para invertir en banca a nivel global, que también estén en euros, se acota a 22 productos. Como sucede con los productos para acceder al sector energético, en estos también existe un buen número que cobra comisión de entrada entre aquellos que tienen una antigüedad mínima de un lustro. Entre los más rentables en ese periodo figuran Polar Capital Global Ins R y Robeco New World Financial Equities F, que aplican por peaje del 5 por ciento por entrar. Después se coloca Fidelity Global Financial Svcs Y, que carece de comisión de entrada y está disponible a partir de los 2.500 euros. De los tres fondos, es el único que consigue cinco estrellas Morningstar. Sus tres mayores posiciones son tres bancos con pasaporte americano: JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo.

Energía

El tercer sector que más pesa en las carteras de los gestores es el energético, en parte por el petróleo. La subida de su precio es otro de los focos en los que el mercado centra su preocupación de cara a los próximos meses. En un intento de impedir que suba aún más y que acabe por dañar el crecimiento económico de aquellos países que importan crudo, la OPEP se mostró el viernes a favor de la petición de los consumidores de extraer más petróleo. Gesto que, por ahora, no ha servido para frenar a esta materia prima. Solo en lo que va de año, el precio del Brent (el petróleo de referencia en Europa) acumula una revalorización superior al 18 por ciento. Que se estabilice, en opinión del equipo de análisis de Bankinter, es cuestión de tiempo. "El petróleo se estabilizará en los próximos meses, reduciendo la presión sobre la inflación global y tranquilizando a los bancos centrales", señalan.

De media, los fondos sectoriales de energía en euros repuntan en lo que va de año cerca de un 10 por ciento. A largo plazo, los dos más rentables responden al nombre de Mediolanum Ch Energy Equity L y NN (L) Energy P Cap, que repuntan aproximadamente un 3 por ciento anualizado a cinco años (ver gráfico). El problema es que ambos cobran una comisión de entrada del 5 por ciento en el de Mediolanum y del 3 por ciento en el de NN Investment. En el caso del primero, sus cinco mayores posiciones son Chevron, Exxon Mobil, Total, Shell y BP. El segundo fondo comparte alguna de estas compañías en su top cinco, como es el caso de Shell, Total y BP. Lo completan ConocoPhillips y Suncor Energy (otra petrolera canadiense).

El tercero más rentable, entre los que requieren menos de 10.000 euros de inversión mínima, se llama Guinness Global Energy C, que suma una rentabilidad del 12 por ciento este año y del 1,16 por ciento anualizado en el último lustro. Si se mira aún a más largo plazo eso sí, a diez años, en ese periodo pierde un 0,58 por ciento anualizado.