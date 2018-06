AzValor, Fidentiis y Metagestión, las gestoras que hacen ganar más a sus partícipes

Ana Palomares Madrid

El año no está siendo fácil desde el punto de vista de mercado. Los efectos que una guerra comercial pueda tener en los beneficios empresariales y en las economías a nivel mundial unidos a las muchas crisis geopolíticas que se están viviendo en el mundo occidental y a las altas valoraciones que ofrecen algunos activos están complicando la vida a los gestores. Tanto que son pocos los que consiguen convertir en realidad aquella manida frase que todos repiten al unísono cada vez que el mercado tiene dudas, la de que es de las grandes crisis de donde salen las mejores oportunidades para generar rentabilidad para sus partícipes.

En concreto, la plataforma de análisis VDOS ha elaborado un ranking por rentabilidad de las gestoras españolas y el resultado dista mucho de ser positivo ya que de las 86 firmas nacionales que ha analizado atendiendo a su rentabilidad ponderada por patrimonio, solo 26 consiguen cifras positivas en cuanto a rentabilidad, lo que supone tan solo el 30 por ciento del total -los últimos datos son a cierre de mayo-.

Con nombres y apellidos, la lista de gestoras que han conseguido arañar rentabilidad está encabezada por Azvalor, la firma liderada por Álvaro Guzmán, Fernando Bernad y Beltrán Paragés, ya que consigue acumular una rentabilidad media del 4,17%.

Desde la gestora inciden en que no son muy amigos de valorar los resultados a corto plazo ya que, "como siempre comentamos a nuestros co-inversores, en value investing la rentabilidad debe medirse a largo plazo, lo que para nosotros supone periodos de, al menos, cinco años. Una evaluación de tan solo unos meses no pensamos que sea una referencia significativa", afirma Sergio Fernández-Pacheco, socio fundador y director financiero y de operaciones de Azvalor.

Sin embargo, sí se muestran orgullosos de los buenos resultados de su cartera internacional compuesta por azValor Internacional y azValor Blue Chips, a los que achacan gran parte de su éxito en este primer semestre. Ambos productos repuntan más de un 4 por ciento gracias al tirón de valores ligados al sector de materias primas con la minera Buenaventura como la mayor posición de su cartera. Pese a su buen hacer, la firma es una de las pocas que en el año sufre más reembolsos que suscripciones (ver gráfico).

Sí acompañan los capitales a los buenos datos de rentabilidad en las otras dos gestoras que completan el podio, ambas también independientes, como son Fidentiis y Metagestión. La primera presume de sumar ganancias medias del 3,22% que justifican al contar con "un equipo experimentado y enfocado.

Además, es fundamental la gestión del riesgo, cuya disciplina, en momentos de incertidumbre, podría evitar posibles caídas de mercado", afirma Ricardo Seixas, consejero delegado de Fidentiis Gestión. Algo más del 2,7% es la rentabilidad que acumula Metagestión en el año, una de las gestoras de la que más se ha hablado en las últimas semanas después de que sus tres gestores estrella y responsables de fondos bandera de la firma como Metavalor o Metavalor Internacional decidieran irse para ser socios de una nueva firma: Horos AM.

Sin embargo, no todo son parabienes en la gestión de autor, esa que tanto se ha desarrollado y que ya atesora el 10 por ciento del patrimonio que hay en fondos en España. También hay sombras y quizá una de las más llamativas sea la que que se ha cernido sobre Belgravia Capital. Es, según VDOS, la peor del año en cuestión de rentabilidad, con pérdidas medias del 6,67%, lo que explica que sea una de las que más reembolsos netos acumula este ejercicio. "En 2017 hicimos una remodelación de la cartera que estamos terminando de perfilar para mejorar la rentabilidad, diversificación, y volatilidad, incorporando compañías con cuota mercado muy elevadas en mercados muy consolidados o compañías infravaloradas dentro del sector asegurador", justifican.

Todas las grandes 'pinchan'

La excesiva bancarización que hay en la distribución de fondos en España es lo que explica que el 77 por ciento del patrimonio aún esté concentrado en las gestoras ligadas a bancos o que sean los grandes grupos financieros los que concentran el grueso de las entradas de dinero que se están viendo en este 2018. Datos que chocan con el hecho de que ninguna de las diez grandes gestoras, todas ligadas a bancos, tengan rentabilidades medias positivas. En ello, influye tanto el pobre rendimiento de sus productos como que gran parte de su oferta se encuentre en fondos ligados a la renta fija, un tipo de activo con el que también está siendo difícil ganar dinero.