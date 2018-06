Mediaset no encuentra 'gol' en el mundial: pierde 700 millones desde que adquirió sus derechos

Judith Arrillaga Madrid

El 14 de junio más de medio mundo se volvió loco con el comienzo del mundial. Es difícil encontrar a un grupo de amigos que no hable de las alineaciones, los partidos, el VAR... Sin embargo, de lo que no se habla -y no porque no pase- es de la repercusión que el fenómeno del momento está teniendo sobre la bolsa y los mercados.

Mediaset comunicó en diciembre de 2017 que había adquirido los derechos de emisión de los 64 partidos del mundial de fútbol. En principio podía parecer que iba a ser una buena estrategia para que el grupo recuperara sus buenas cifras, sin embargo Mediaset no está pasando por un buen momento en bolsa.

Desde que el grupo dio la noticia el 1 de diciembre, el valor de sus títulos ha descendido más de un 17%. De hecho, la compañía ha perdido casi 700 millones de euros en capitalización desde entonces.

No en vano, en las últimas jornadas el precio que sus acciones ha registrado mínimos de los últimos 4 años. Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, no confía en la tendencia alcista del medio de comunicación. "La compañía podría reestructurarse al alza si no pierde los 7,30 euros" asegura. "Sin embargo, veo complicado que alcance los máximos de abril, por lo que creo que es momento de mantenerse al margen del valor".

El grupo de comunicación ha comenzado la jornada de hoy en verde, siendo una de las empresas en registrar una de las mayores subidas del Ibex 35 en los primeros compases de la sesión. Sin embargo, a lo largo de la mañana ha vuelto a ponerse en negativo.

A pesar de todo, el número de recomendaciones de compra que pesa sobre la compañía presidida por Paolo Vasile ha tenido una evolución más favorable. Y es que, desde que comenzó el mundial los expertos han mejorado su recomendación. Ahora 13 de los 30 analistas que la siguen aconsejan tomar posiciones en la compañía, el porcentaje más elevado desde junio de 2016.

La última firma en mejorar su consejo ha sido BPI, que cambió su recomendación de mantener a comprar ha pesar de reducir su valoración ligeramente.