Los controladores ven positiva la reunión con Fomento pero aún no descartan los paros

Madrid, 27 jun (EFE).- Los controladores aéreos han calificado hoy como "positiva" la reunión que han mantenido con el Ministerio de Fomento para "continuar con las negociaciones", aunque aún no descartan la convocatoria de posibles huelgas en verano.

Así ha señalado hoy a los periodistas el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pedro Gragera, al término de la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura.

Gragera ha explicado que mañana habrá una reunión con el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, con el objetivo de llegar a un acuerdo que "haga un verano lo mejor posible para todos" y en la que las negociaciones se centrarán en el número de controladores nuevos a contratar de aquí a 2025, así como en la situación del centro de control de Barcelona.

Vemos en positivo la reunión, queremos planes a largo plazo y fomento ha entendido la necesidad de meter a más personal, ha señalado el presidente de USCA.

Ahora, el colectivo está en el proceso de negociación, por lo que "no tenemos que descartar la convocatoria de posibles huelgas en verano", ha señalado Gragera, para insistir en que, aún así, ven "positivo" el posicionamiento del Ministerio de Fomento que es "de diálogo y de llegar a acuerdos".

Aunque USCA no desea huelgas y quiere llegar a un acuerdo, "como bien sabemos, los acuerdos hasta que no se firman no existen", ha agregado.

Fuentes de Fomento han asegurado que el ministerio comparte la valoración positiva de la reunión celebrada hoy con los representantes de los controladores aéreos.

El presidente de USCA ha adelantado que aunque "deseamos siempre que en la primera reunión se llegue a un acuerdo, no lo podemos asegurar", por lo que puede que haya más encuentros con Enaire durante varios días seguidos.

"Estamos abiertos a negociar todo lo que sea necesario para llegar a un acuerdo y lo que pedimos es ver luz al final del túnel", ha agregado Gragera, según quien, España tiene la plantilla de controladores aéreos "más envejecida" de Europa, con una media de edad de entre 51 y 52 años.

La edad media en Madrid es aún mayor, al situarse en 54 años, con lo que, si estuviéramos en Alemania, donde a los 55 años se deja de trabajar en frecuencia, el año que viene, habría que cerrar el área terminal de la capital, ha lamentado.

Gragera ha precisado que lo que piden los controladores es, por lo tanto, un incremento de personal y que se contrate a gente "más allá de la tasa de reposición".

En opinión del sindicato, existe una necesidad de un incremento "notable" de personal, más allá del 20 % neto de la plantilla que hay actualmente (2.100 en todo España -380 en Barcelona-), pero esto "está sujeto a la negociación".

De acuerdo con los datos de Enaire, en los últimos tres años, se han convocado 370 nuevas plazas de controladores, de los que el próximo 1 de agosto se habrán incorporado 109 -50 de ellos ya habilitados-, y este verano habrá 27 profesionales más plenamente operativos que hace un año.

Cada año se jubilan unos 70 controladores de promedio y, en los últimos dos años, la tasa de reposición es casi el doble, según Enaire.