El Ibex 35 salva el soporte de los 9.600 puntos con un avance de 0,22%

Rebote de las bolsas europeas propiciado por el tono más conciliador de EEUU con China. El Ibex 35 se ha quedado rezagado y cierra con una subida del 0,22% en 9.658,6 puntos con BBVA y Santander lastrando al selectivo. El índice de referencia español se ha movido entre un mínimo de 9.505 puntos y un máximo de 9.726 puntos. El petróleo continúa con su rally. Desde la celebración de la cumbre de la OPEP lleva del 10%. El Texas supera los 73dólares y el Brent los 77 dólares.

Las bolsas europeas se intentan sacudir de encima el miedo a la guerra comercial y esquivar los mínimos anuales. La mayoría de plazas europeas han consolidado un rebote cerca de la media sesión. Los ascensos han llegado cerca del 1% para Frankfurt, París y Londres. Más le ha costado al Mib y al Ibex 35 lastrado por los grandes bancos.

El Ibex 35 ha jugado con fuego y durante buena parte de la sesión ha cotizado por debajo de los 9.600 puntos, un soporte clave para los analistas técnicos. Los expertos de Ecotrader recuerdan que el Ibex 35 se mueve cerca del soporte clave que presenta a corto plazo en los 9.600 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a ver un contexto potencialmente bajista que podría no encontrar freno hasta la zona de mínimos del año en torno a los 9.300 puntos, es decir, una caída del 3% adicional y no descartamos que incluso las caídas pudieran profundizar hacia los 8.800-9.000 puntos.

Los citados analistas consideran que el mantenimiento del soporte de los 9.600 puntos parece algo complicado teniendo en cuenta que algunos índices europeos ya los han perdido.

"Destaca como el sectorial de banca europea ha puesto a prueba la solidez de su soporte clave de los 383-387 puntos, que al cierre ha conseguido conservar, algo que ha permitido al Ibex 35 mantenerse sobre su soporte clave", detallan desde Ecotrader.

El mejor tono del mercado ha venido precedido de la marcha atrás del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la limitación de las inversiones extranjeras, tras una escalada de declaraciones dentro de la Administración estadounidense. Parece imponerse la postura de Peter Navarro para analizar el impacto de las restricciones.

Pero la incertidumbre campa a sus anchas por el mercado. Aunque las subidas son generalizadas, el sector financiero ha teniendo más problemas para consolidarse en el terreno positivo. Deutsche Bank, Intensa Sanpaolo, BBVA, Santander y AXA han liderado las pérdidas del selectivo europeo.

Dentro del selectivo, Las mayores caídas han sido del 4% para Indra y del 1,7% para Dia. El sector energético ha sido el protagonista del día. Iberdrola (+2,3%), Repsol (+1,7%) y Endesa (+1,7%) han liderado las subidas impulsados por el precio del petróleo.

El nuevo repunte del precio del petróleo ha espoleado a los valores energéticos, sobre todo, a los más ligados con fuentes fósiles. El barril Texas sube más de un 3% superando los 77 dólares y el Brent, más de un 2% cerca de los 78 dólares.