Wall Street cierra con leves subidas: el Dow Jones avanza un 0,12%

Wall Street se toma un respiro este martes después de las caídas con las que empezó la semana. El Dow Jones de Industriales suma un 0,12% hasta los 24.283,11 puntos, el S&P 500 subía un 0,22% hasta las 2.723,06 unidades y el Nasdaq Compuesto crece un 0,39% hasta los 7.561,63 enteros.

La jornada vuelve a estar protagonizada por la tensión comercial, pero esta vez a modo de confusión. En la víspera, The Wall Street Journal señaló que la Casa Blanca estaba planeando restringir las inversiones chinas en tecnológicas de EEUU, una posibilidad que no sólo fue confirmada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, si no que apuntó que estas restricciones se aplicarán a "todos los países que traten de robar nuestra tecnología".

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn't exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology.