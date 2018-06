Telefónica quiere 'resurgir' desde sus mínimos de 15 años tras la compra de los derechos de La Liga

Judith Arrillaga Madrid

Telefónica no está pasando por su mejor momento en bolsa. Solo hace falta ver el precio de sus acciones, que esta semana ha registrado un nuevo mínimo de los últimos 15 años. En un alarde por recuperar el rumbo perdido, la compañía de telecomunicaciones hizo público ayer la compra de los derechos de LaLiga de primera y segunda división para las próximas tres temporadas por 2.940 millones de euros.

Esta estrategia parece haberle funcionado a la firma que preside José María Álvarez-Pallete que ha liderado durante buena parte de la sesión las subidas del Ibex 35 y que poco a poco va recuperando el apoyo de los analistas. De los casi 40 que la siguen, un 51%, aconseja tomar posiciones en Telefónica, que ya tiene un potencial alcista superior al 30%.

Las previsiones de los expertos auguran crecimiento de su beneficio para 2018 del 16%. Sin embargo, algunos analistas como los de Renta 4 no son tan optimistas. Según un informe publicado por esta firma, la renovación de los derechos de emisión no será positivo a nivel financiero dado que la emisión de las competencias de fútbol no es rentable. "El fuerte aumento del coste de retransmitir dichas competencias sufrido en los últimos años ha sido un lastre en las cuentas del grupo", afirma la entidad financiera.

Los descensos vistos en el parqué en la compañía de telecomunicaciones española encontraron freno ayer en su directriz alcista de largo plazo, que "discurre por la zona de los 7,35 euros", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"Es ahí donde el título debe sentar las bases para reanudar su tendencia alcista principal de largo plazo o, por el contrario, optará por seguir moviéndose a la baja y buscar en tal caso soportes que encuentra en los 6,85 y los 6 euros", afirma el experto.