La bolsa se encamina al mínimo anual y allí se juega si anticipa una recesión

La última cruzada por el comercio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está siendo el evento que domina a los mercados durante los últimos meses. Recientemente está siendo especialmente fuerte el impacto de las decisiones que está tomando Trump en el contexto de la guerra comercial, y el peso de sus famosas declaraciones a través de la red social Twitter cada vez es más grande. El último ejemplo ha sido la posibilidad, según publicó The Wall Street Journal, de que Estados Unidos bloquee las compras de empresas estadounidenses involucradas en proyectos de "tecnología industrialmente relevante" a aquellas firmas con al menos un 25% del capital en manos chinas.

La reacción de las bolsas fue inmediata: los principales selectivos de Europa cerraron el lunes con pérdidas importantes, de casi el 2,5% para el Dax alemán, y de más del 2,1% para el EuroStoxx 50. El Ibex, por su parte, cedió un 1,78%, el menor descenso que se vió ayer entre las grandes bolsas del Viejo Continente.

Las caídas son preocupantes, y más si se tiene en cuenta que las bolsas europeas no se encuentran muy lejos de sus soportes clave más importantes: el EuroStoxx sólo está un 3,2% por encima de los 3.260 puntos. Estos niveles pueden ser ahora el último bastión que separa a las bolsas de entrar en una situación técnica nada alentadora para los alcistas; de materializarse esta amenaza, las bolsas, como termómetro adelantado de la economía, podrían estar descontando que ésta va a ser tan duramente castigada por la guerra comercial que podría terminar entrando en recesión. No hay que olvidar que el ciclo de crecimiento ya está siendo uno de los más largos que se recuerdan, y que no son pocos los economistas que empiezan a pronosticar una recesión dentro de no demasiado tiempo. Las estimaciones de crecimiento de la propia Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) muestran ahora cómo, de cara a los próximos años, el crecimiento podría ser cada vez más débil.

Una victoria pírrica

Ward McCarthy, economista jefe para Estados Unidos de Jefferies, considera que la economía estadounidense está en "uno de los mejores momentos en décadas, algo que se ve reflejado especialmente en el mercado laboral", señala. Sin embargo, después de alabar y explicar algunas de las fortalezas de la economía americana, destaca cómo "el mayor problema ahora, y parece que es siempre el caso en Estados Unidos, es Washington. Me gusta describir Estados Unidos como un gran lugar, fuera de Washington. El mayor problema reciente es la política comercial de la administración actual. En mi opinión es un error, las guerras comerciales no son positivas. Si la ganas, es una victoria pírrica, y en el sistema capitalista no es eso lo que buscas: buscas crecimiento".

Niveles técnicos a vigilar

Europa perdió ayer sus soportes de corto plazo y por técnico se dirige a los mínimos del año que registró a finales de marzo. "La pérdida de soportes plantea una probable corrección adicional hacia los mínimos del año, donde se encuentran los llamados soportes urbi et orbi", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "Son los niveles límite de una caída para seguir confiando en la reanudación del contexto alcista de cara a los próximos meses", puntualiza. Se trata de los 11.700 puntos del Dax alemán, del que le separa casi un 5%, y los 3.260 puntos del EuroStoxx 50, que están a una distancia de en torno al 3% de los niveles actuales.

En Estados Unidos, la tecnología pierde fuelle y el Nasdaq 100 cedía, a media sesión estadounidense del lunes, los soportes de corto plazo que encontraba en los 7.138 puntos. Asimismo, ni el S&P 500 ni el Dow Jones fueron capaces de alcanzar sus primeras resistencias, lo cual no ayuda a reflotar los índices europeos.

El caso del Ibex 35 es particular. El selectivo español terminó la primera sesión de la semana ligeramente por encima de su soporte en los 9.600 puntos "porque la banca no perdió soportes análogos a los del Dax o el EuroStoxx", recalca Cabrero. Para el analista, "la banca es la última esperanza alcista", y de no resistir, el Ibex 35 podría perder su soporte inmediato y no sorprendería un descenso hasta la zona de los 8.800 puntos. El índice tiene todavía un 3% de recorrido hasta los mínimos anuales que se anotó en los 9.327 puntos.

Las 'Harley' ya no vendrán de Estados Unidos

Uno de los primeros movimientos de contraataque en la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa ha sido el anuncio de Harley Davidson de que fabricará en sus instalaciones de Brasil, India o Tailandia las motocicletas que tengan la Unión Europea como destino. El motivo es ahorrarse los 100 millones de dólares anuales en aranceles que la firma calcula que pagaría con los nuevos derechos aduaneros. La empresa perdía ayer a media sesión de Wall Street más de un 6% en bolsa.