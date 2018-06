La 'hornada' de socimis del 2014 arroja ganancias del 70% para el accionista

Una vez que el mercado ha asumido ya que la OPA lanzada por Blackstone sobre Hispania saldrá adelante es momento de hacer balance. De la hornada de socimis que saltaron al parqué en los primeros siete meses de 2014, sólo quedarán dos tras la exclusión de Axiare (adquirida por Inmobiliaria Colonial) y de Hispania, para la que aún restan tres semanas hasta que el accionista decida si acudir o no a la oferta, aunque los analistas ya han dictado sentencia y consideran muy probable que salga adelante, más aún tras el beneplácito público de la propia compañía a la nueva oferta.

El recorrido de las socimis en bolsa ha sido cuanto menos provechoso para los accionistas, incluso a pesar de las múltiples ampliaciones de capital a las que les han sometido estas firmas en su afán de emplear el mercado como vía de financiación para incrementar sus activos inmobiliarios.

Lar España, firma dedicada a los centros comerciales, fue la primera de la nueva era del ladrillo nacional en poner un pie sobre el parqué el 5 de marzo de 2014. Unos días más tarde llegaría Hispania que realizó su OPV al mismo precio empleado por Lar unos días atrás, los 10 euros por acción. La socimi especializada en la gestión hotelera ha llegado casi a duplicar su precio en el mercado, hasta los 18,22 euros a los que cotiza hoy. Es la historia de mayor éxito en bolsa, para firmas que, de media, arrojan ganancias cercanas al 70% para el inversor. Axiare, adquirida por Colonial, repuntó un 80% desde que comenzó a cotizar sobre el parqué nacional, mientras que Merlin Properties suma casi un 64% desde el día de su estreno hace justo cuatro años. Lar, la primera en llegar, es también quien menos sube desde entonces, al anotarse un 28%.

Las últimas caídas en la bolsa europea han ampliado el descuento con el que cotizan las socimis sobre el valor neto de sus activos. Merlin Properties cotiza un 5,5% por debajo de los 13,25 euros a los que fijó el NAV por acción a cierre del año pasado; mientras que es todavía superior en el caso de Lar, cuyos títulos se sitúan un 8,3% por debajo de los 10,27 euros del NAV a 31 de diciembre.

Hispania va a la OPA

El mercado estaba a la espera de un caballero blanco que elevara la puja por Hispania –inicialmente, en los 17,45 euros-, pero no apareció, a pesar de que fuentes próximas a la compañía aseguraron desde un primer momento estar a la espera de otros interesados ya que la oferta lanzada por Blackstone no les parecía suficiente. No en vano, el presidente de la socimi española, Rafael Miranda, es miembro del consejo de administración del fondo estadounidense Brookfield, uno de los mayores inversores en real estate a nivel mundial. Sin embargo, el fondo estadounidense decidió el viernes pasado elevar el precio que estaba dispuesto a pagar por Hispania, hasta los 18,25 euros por acción, un 4,5 por ciento por encima del inicial, valorando a la compañía en casi 2.000 millones de euros. Desde el momento en el que la socimi calificó de "atractiva" esta nueva oferta, el mercado recomendó, casi al unísono, acudir a la operación.

Desde el pasado viernes cuatro firmas de análisis –ING, Kepler Cheuvreux, Bankinter Securities y BBVA- han ajustado el precio objetivo para Hispania hasta los 18,25 euros por acción o bien han recomendado acudir a los accionistas acudir a la OPA. Antes de conocer la mejora de la oferta, algunos de los gestores de fondos españoles que tienen a Hispania en cartera habían reconocido a elEconomista haber acudido a la operación. Mientras tanto, en dos sesiones Hispania se ha ajustado, prácticamente, a este nivel, y cotiza el lunes en los 18,22 euros. Según el último hecho relevante publicado por Hispania en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo ofrecido por Blackstone implica una prima sobre el NAV (valor neto de los activos de la compañía) del 15,3 por ciento, sobre el dato actualizado por la compañía a cierre de marzo, en los 15,83 euros. No obstante, Hispania actualizó su GAV a cierre del 31 de mayo habiendo registrado un crecimiento del "5,7% respecto al cierre del año pasado", tal y como declaró la compañía, lo que eleva el valor bruto de sus activos por encima de los 2.800 millones de euros.

Azora, la sociedad de gestión de activos inmobiliarios, entre ellos Hispania, canceló su salida a la bolsa española a menos de dos días de protagonizar el toque de campana previsto para el pasado 11 de mayo. Fuentes del mercado reconocen que, aunque se haya resuelto la OPA sobre Hispania, no prevén que la compañía presidida por Concha Osácar y Fernando Gumuzio vaya a retomar sus planes de saltar al mercado en el medio plazo.