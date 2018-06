El impacto de la guerra comercial de EEUU y China en el Ibex será prolongado, según expertos

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, se está viendo afectado por la guerra comercial de Estados Unidos y China, y esta situación puede prolongarse en el tiempo si continúan las tensiones arancelarias, consideran los expertos.

Lo que en un principio podría haberse tratado de un "impacto puntual", ha ido a más por el aumento de las discrepancias y la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE), que provoca en los mercados de renta variable una alta volatilidad con tendencia a "permanecer en el tiempo".

La UE entró esta semana en escena con la imposición de aranceles a Estados Unidos por valor de 2.800 millones de euros y, para el analista de XTB Jorge López, Bruselas "tiene la batalla perdida" en esta parcela porque las diferencias de potencial comercial con Estados Unidos son muy grandes y Europa es más débil en estas situaciones.

Alemania, la más castigada

En la misma línea se mueve el experto de Admiral Markets Roberto Rojas, porque considera que China es "el único actor que puede plantar cara a las decisiones de Donald Trump", y ambos analistas coinciden en que los mercados "siempre van a penalizar más a Europa" y, en concreto, a la Bolsa de Fráncfort.

El indicador alemán es el más castigado, ya que sus empresas son altamente exportadoras y además es una referencia para otros índices de la periferia europea y por ello arrastra, entre otros, al IBEX 35.

Ese indicador bursátil se ve más penalizado por la tendencia de Alemania que por los negocios de las empresas que componen el IBEX, y los analistas consideran que está "cerca" de perder niveles que nos llevarían a un rendimiento "aún peor" que en la actualidad (cae el 2,5 % este año).

"El IBEX 35 está cerca de perder soportes importantes", comentan desde XTB, y si el Dax alemán pierde los 12.450 puntos, llevaría a la Bolsa española a "profundizar" más sus pérdidas.

Para López, el IBEX "puede apoyarse en los bancos para intentar rebotar", pero, como recuerda la experta de Self Bank Victoria Torre, el retraso en la normalización de la política monetaria desde Europa "no es una buena noticia para las entidades financieras" (la semana pasada el Banco Central Europeo dijo que no subirá los tipos de interés hasta el verano de 2019).

Según la analista es previsible que el sector continúe afectado por esta circunstancia y, debido a su peso dentro del selectivo, "podría no ayudar al indicador".

El sector automovilístico está siendo el gran afectado en Alemania y el resto de Europa y este hecho se observa dentro del IBEX con las caídas que ha sufrido Cie Automotive, con unas pérdidas del 11,87 % en sus primeros cinco días en el IBEX 35.

Victoria Torre resalta el caso de la siderúrgica Acerinox, que al poseer fábricas en Estados Unidos y con un 60 % de sus ingresos procedentes de ese país, "podría salir bien parado", pero a largo plazo, se encarecerían los productos y "perjudicaría a fabricantes y consumidores".

Lo que más claro tienen todos los expertos es que este escenario en el largo plazo "no interesa a nadie", después de que esta semana el IBEX haya dado bandazos por las noticias sobre la guerra comercial y oscilar entre 9.600 y 9.900 puntos.