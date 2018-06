La guerra comercial castiga a los mercados y el Ibex 35 cede un 0,6% en la semana

Jornada de subidas generalizadas en la sesión que sirven para maquillar una semana marcada por el aumento de tensión en las relaciones comerciales. El Ibex 35 cierra hoy con una subida del 0,93% en 9.792 puntos, moviéndose entre un máximo de 9.803 puntos y un mínimo de 9.745 puntos. El volumen de negocio de la bolsa española asciende a 1.894 millones de euros. En la semana, el selectivo se ha dejado un 0,6% frente a las pérdidas acumuladas del Dax del 3% o del 2% del Eurostoxx. El aumento de producción acordado por la OPEP ha permitido una tregua a la renta variable. El petróleo se anota fuertes subidas.

La semana empezó con la amenaza de Trump de nuevos aranceles a más productos chinos y termina otra amenaza del presidente de EEUU de más tasas para los vehículos europeos. Por mucho que algunos analistas apuntan a que la sangre no llegará al río y que se trata de estrategias agresivas de negociación, lo cierto que las bolsas vuelven a jugar con mínimos mensuales y se comienzan a aprobar de forma oficial las barreras comerciales, como ha hecho hoy Europa con el acero.

El Ibex 35 puede decir que no ha salido mal parado. El saldo de la semana ha sido negativo en un 0,6%. El Dax alemán se ha dejado un 3% y el Cac francés un 2%. La guerra comercial está perjudicando especialmente a la industria más pesada y países como Alemania o Francia con un peso industrial en sus índices, mayor que en España, tienen las de perder.

La sesión de hoy ha ido de menos a más en un día marcado por la reunión de la OPEP. El aumento de la producción, menor a lo que se había especulado, anima los precios. La cotización del crudo se iba a subidas del 4% para el Texas y de casi el 3% para el Brent.

Sin embargo, durante el día no ha dejado de sobrevolar la amenaza de guerra comercial. Bruselas ha aprobado hoy la respuesta a los aranceles al acero y aluminio a EEUU. El paso adelante de Trump no se ha hecho esperar y ha amenazado con nuevas tasas a los automóviles europeos.

Las bolsas europeas han flojeado con el tuit del presidente de EEUU. Pero ya se había llevado un susto y aminorado las subidas con las declaraciones de Salvini, el ministro de Interior de Italia y líder de la Liga.

Italia sigue preocupando al mercado y como prueba el comportamiento de la deuda. La prima de riesgo de Italia vuelve a rozar los 140 puntos básicos, y eso que el Bund repunta ligeramente. La deuda española también termina arrastrada y la prima de riesgo se eleva por encima de 100 puntos básicos.

El rumor del día es que los socios socialistas de Merkel se preparan para elecciones

Más dudas hay en Alemania. El Dax alemán es el índice europeo con menores avances por la fragilidad política de Merkel. Hoy el rumor del día es que los socios socialistas de Gobierno se están preparando para elecciones después del verano.

Sin salir de Europa, la bolsa de Atenas ha llegado a subir alrededor del 2% después de que anoche el Eurogrupo cerras la cuarta y última revisión del rescate de Grecia, que implica medidas para aliviar la deuda pública, un nuevo desembolso de 15.000 millones de euros y pone fin a ocho años de programas de asistencia a la economía helena. Al cierre cedía unas décimas.

"Las opciones alcistas siguen intactas para el selectivo al respetar los 9.600 puntos"

"Las caídas que vimos ayer no provocaron ningún cambio analítico destacable desde el punto de vista técnico toda vez no se perdió ningún soporte clave de corto plazo que cancele las posibilidades de seguir asistiendo en próximas en próximas fechas a mayores alzas hacia objetivos que manejamos en los 10.300 y luego los 10.640 puntos", determinan los expertos de Ecotrader.

En este sentido, los citados analistas creen que mientras no se pierdan los mínimos que se marcaron el martes en los 9.600 puntos no se abrirá la puerta a ver un contexto potencialmente bajista que podría no encontrar freno hasta la zona de mínimos del año en torno a los 9.300 puntos y no descartamos que incluso las caídas pudieran profundizar hacia los 8.800-9.000 puntos.

El primer escollo que debe superar el Ibex 35 para que se aleje el riesgo bajista de acabar viendo la pérdida de ese soporte de los 9.600 puntos se encuentra en los 10.000 puntos.

Dentro del selectivo los únicos 'farolillos rojos' de la jornada de este viernes eran el recién estrenado en Bolsa CIE Automotive, que caía un 3,15%, y que se ha dejado más de un 10% de su valor desde su debut sobre el parqué tras el 'profit warning' anunciado por Daimlier, uno de sus principales clientes, Ferrovial (-1,12%) y Dia (-0,93%).

Del lado contrario, destacaba Bankia, que avanzaba un 3,33%, seguido de Repsol (+2,76%), Cellnex (+2,54%), Mapfre (+2,52%), Técnicas Reunidas (+1,62%), Enagás (+1,55%), Viscofan (+1,48%), BBVA (+1,47%), Iberdrola (+1,42%), Acerinox (+1,26%), Banco Santander (+1,18%) y Arcelormittal (+1,16%).

En el plano empresarial, Hispania sube con contundencia después de que Blackstone revisase al alza su OPA sobre Hispania desde los 17,45 euros por acción hasta los 18,25 euros por título.