El Ibex 35 vuelve a tropezar con la guerra comercial y cede un 0,89% en 9.700 puntos

Las bolsas europeas vuelven a hincar la rodilla ante la amenaza de guerra comercial. Las pérdidas se acercan al 1% tras el profit warning lanzado por el fabricante alemán de vehículos Daimler. El Ibex 35 cede un 0,89% hasta los 9.702,1 puntos. El selectivo se ha movido entre un mínimo de 9.683 puntos y un máximo de 9.849 puntos. El volumen de negocio de la bolsa española asciende a 1.633 millones. Aumenta el riesgo de que el Ibex 35 busque de nuevo el soporte en los 9.630 puntos. Las prima de riesgo de España e Italia vuelven a niveles peligrosos por el retroceso del bund.

A la escalada de aranceles, se suceden las declaraciones subidas de tono entre EEUU y China. "China cree que sus negociaciones comerciales anteriores con los EEUU eran constructivas pero como el gobierno de EEUU es impredecible y desafiante, Pekín ha tenido que responder con contundencia" ha dicho el portavoz del Ministerio de Comercia de China, Gao Feng. Y ha amenazado a los trabajadores y granjeros de EEUU.

Lo que era una preocupación por la posible guerra comercial ya se está convirtiendo en realidad. Daimler, el fabricante de Mercedes ha anunciado un recorte de previsones ante esta situación. El miedo es que todas las bravatas de EEUU y sus aliados terminen por afectar al crecimiento global. Todo el sector auto europeo ha caído con fuerza y ha contagiado al resto del mercado.

Esta escalada de la tensión, junto con una política monetaria en EEUU más restrictiva que el resto, está llevando al cruce euro/dólar a mínimos de julio de 2017 para la divisa del Viejo Continente.

El bund alemán llega a caer al 0,33% como prueba del nerviosismo del mercado

Las bolsas europeas que habían comenzado en positivo han empezado a flojear y marcar mínimo tras mínimo. El Dax alemán y el Mib italiano son los más perjudicados, con descensos al cierre del 1,3% y 2%.

El nerviosismo de hoy también se ha notado en la renta fija. El bund alemán vuelve a marcar nuevos mínimos mensuales bajando del 0,35%. El movimiento amplia las primas de riesgo de España que se sitúa por encima de los 100 puntos básicos y la de Italia en 240 puntos. Tesoro hoy precisamente ha colocado 5.000 millones a largo plazo. También ha influido la decisión del Gobierno de Conte de elegir a dos euroescépticos para presidir sendas comisiones económicas.

"Sectores como el de materias primas minerales o el del automóvil, ambos muy expuestos al comercio mundial, siguieron mostrando debilidad tanto en Europa como en EEUU. Por el contrario, sectores de corte más defensivo o muy ligados a los tipos de interés, como el inmobiliario patrimonialista, se comportan mejor que el mercado en su conjunto", explican los analistas de Link Securities.

La agenda del día apunta a que será difícil de que la sesión se enderece. El Banco de Inglaterra ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 0,5%, así como su programa de compra de activos. La institución se ha mostrado optimista con los indicadores adelantados dejan entrever que el parón del crecimiento del PIB en el primer trimestre ha sido "temporal".

Los 9.630 puntos del Ibex 35 abrirían la puerta a mínimos anuales

El mayor interés lo concentra la reunión OPEP en el que se discute incrementar o no las producciones para evitar un mayor repunte de los precios del petróleo. Las intenciones de Arabia Saudí y Rusia chocan con la oposición de Irán. La cotización del crudo baja con fuerza con el Texas por debajo de los 75 dólares y el Brent situándose por debajo de los 65 dólares.

Los expertos de Ecotrader recuerdan que el soporte de corto plazo de los 9.630 puntos fue alcanzado en la jornada del martes y desde ahí el Ibex 35 consiguió revolverse al alza, lo cual deja intactas las posibilidades de seguir asistiendo en próximas fechas a mayores alzas hacia objetivos que manejamos en los 10.300 y luego los 10.640 puntos.

Así las cosas, los citados analistas indican que mientras no se pierdan los mínimos que se marcaron en los 9.600 puntos no se abrirá la puerta a ver un contexto potencialmente bajista que podría no encontrar freno hasta la zona de mínimos del año en torno a los 9.300 puntos.

"El primer escollo resistivo que debe superar el Ibex 35 para que se aleje el riesgo bajista se encuentra en los 10.000 puntos, que será superado en cuanto el SX7R logre batir los máximos de la semana pasada en los 405 puntos", puntualizan desde Ecotrader.

Por dentro del Ibex 35, solo Mediaset (+0,64%), Inditex (+0,57%), Indra (+0,47%), Cellnex (+0,37%) y Técnicas Reunidas (+0,18%) han logrado salvar el tipo y permanecer en terreno positivo.

El resto de valores se teñían completamente de rojo. Cie Automotive, estrenado esta semana sobre el parqué, lideró las pérdidas con una caída del 4,97% por la tormenta perfecta que vive el sector auto europeo. Le seguían Iberdrola (-2,27%), CaixaBank (-1,98%), Sabadell (-1,93%), Endesa (-1,88%) y Amadeus (-1,61%).

Fuera del selectivo destaca la subida de Pescanova que se anota un alza del 58%. Los ascensos han llegado al 75% tras permanecer inhibida durante buena parte de la sesión. Las acciones de la compañía se encuentra sometida a una fuerte especulación por las últimos procesos judiciales.