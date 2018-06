El Ibex 35 se desinfla en la recta final y cierra con una subida del 0,34% por debajo de los 9.800

El rebote de las bolsas europeas pincha coincidiendo con la entrada en escena de los banqueros centrales. El Ibex 35 ha cerrado la sesión con una subida del 0,34% en 9.788,9 puntos, en mínimos del día. El selectivo ha llegado a rozar los 9.900 puntos durante la sesión. El volumen de negocio de la bolsa española asciende a 2.746 millones. El miedo a una guerra comercial descontrolada sigue pesando en las bolsas mundiales

Las bolsas han intentado olvidarse de Trump y la guerra comercial que está provocando con sus andanadas. Vano intento, para un rebote fallido que se ha desinflado en la recta final de la sesión.

El Ibex 35 ha liderado las subidas durante buena parte de la sesión, con repuntes que superaba el 1%. Al cierre, Europa cerraba con signo mixto. Madrid, Milán, Londres y Frankfurt cerraban a duras penas en positivo, mientras París cerraba en negativo.

Los expertos ya alertaban a primera hora que la subida de respondía a un mero rebote técnico y a la entrada de dinero buscando gangas en las compañías más castigadas. El riesgo de que una guerra comercial se cargue el crecimiento mundial sigue muy presente.

"El proteccionismo seguirá determinando la dirección del mercado, frustrando cualquier rebote serio de bolsas", indican desde el departamento de análisis de Bankinter. Y añaden: "Vivimos sesiones dominadas por la incertidumbre claramente favorables para los activos refugio (renta fija core, dólar, yen, franco suizo y oro) y resta atractivo a renta variable, en particular compañías exportadoras, mientras no pierda intensidad la escalada proteccionista las bolsas permanecerán bloqueadas".

Para los expertos Trump está llevando al límite al mercado para alcanzar sus objetivos. "Nadie acaba de creerse que las bravatas de Donald Trump no sean poco más que una táctica negociadora pues, aunque China no puede imponer aranceles a los productos norteamericanos por un valor superior a 186.800 millones de dólares (solo importa de EEUU por valor de 130.800 millones en productos y 56.000 millones en servicios) los intereses de las filiales de empresas norteamericanas en China pueden ser el objetivo de otras medidas de represalia, por no hablar de que una irritada China le crearía a EEUU complicaciones geopolíticas varias, entre ellas las que afectan a Corea del Norte y Taiwan", incide el analista financiero Juan Ignacio Crespo y asesor de Renta 4.

Claves de la jornada

La jornada ha estado marcada por el comienzo de la reunión de la OPEP. El petróleo ha vivido una jornada de volatilidad y mientras el Brent sube más de medio punto porcentual superando los 75 dólares y el Texas se anota un 2% sobre los 66 dólares, por el dato de reservas en EEUU. Hay expectativa de que la organización con sus socios eleven la producción, pero no hay consenso interno por la oposición de Irán.

Pero los mercados han empezado a deshincharse con el panel de banqueros centrales en el foro de Sintra. Han intervenido Mario Draghi, Jerome Powell y Haruhiko Kuroda. Ayer el presidente del BCE ya movió mercado apelando a la paciencia para subir tipos de interés. El euro retrocedió con fuerza y se situó en niveles de 1,15 dólares, manteniéndose estable en la sesión de hoy.

Con las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, ha llegado el baño de realidad de los mercados. El banquero ha señalado que seguirá con la subida progresiva de tipos interés y los avances se han enfriado tanto en Europa como en EEUU.

Desde el punto de vista técnico, "el soporte a corto plazo de los 9.630 puntos fue alcanzado en la jornada de ayer y desde ahí el Ibex 35 consiguió revolverse al alza, lo cual deja intactas las posibilidades de seguir asistiendo en próximas fechas a mayores alzas hacia objetivos que manejamos en los 10.300 y luego los 10.640 puntos", aseguran los expertos de Ecotrader.

Mientras no se pierdan los mínimos que se marcaron ayer en los 9.630 puntos consideramos que no se abrirá la puerta a ver un contexto potencialmente bajista que podría no encontrar freno hasta la zona de mínimos del año en torno a los 9.300 puntos, añaden. El primer escollo que debe superar el Ibex 35 para que se aleje el riesgo bajista se encuentra en los 10.000 puntos.

Los mejores y peores

Pero se necesita el apoyo del resto de índices, insisten los expertos, para que se confirme el giro alcista. "Es preciso que el sectorial bancario europeo SX7R, que es el que la semana pasada fracasó en su intento de batir resistencias de corto plazo, consiga batirlas finalmente. Estas resistencias se encuentran a un 2% de niveles actuales, concretamente en los 405 puntos del SX7R y en cuanto se superen podremos cantar victoria, no antes", apuntan.

Por dentro del selectivo, el Ibex 35 se ha mantenido en pie gracias al empuje de Santander, que ha subido un 1,4% gracias a una recomendación de JP Morgan, y Telefónica, que se ha anotado una subida del 0,85%.

Las mayores subidas del día han sido para Merlin Properties, que sube un 3,13%, seguido de Técnicas Reunidas (+1,77%), Melia Hotels (+1,4%), Grifols (+1,28%), Aena (+1,15%) y Endesa (+1,05%). Las caídas más pronunciadas han sido para Siemens (-2,2%), Amadeus (-2%) y Repsol (-1,62%).

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en los 87 puntos básicos, al tiempo que la rentabilidad exigida al bono a diez años en el mercado secundario llegaba este miércoles al 1,253%.