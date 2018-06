Los fondos de autor tan solo gestionan un 6% del patrimonio en España

Fue en 2011 cuando Abante Asesores decidió crear su propio universo de fondos de inversión de autor para poder identificar aquellos productos que aunque pertenecían a gestoras poco conocidas y de poco tamaño estaban demostrando que ofrecían una gran rentabilidad para sus partícipes. Lo llamo el universo Smart ISH y decidió, además de identificar a los esos "fondos con talento", crear un fondo de fondos que invirtiera en una selección de ellos.

Ayer este universo Smart ISH celebró en la nueva sede de Abante su séptimo aniversario con la sensación de que esos 150 fondos que hoy componen este selecto grupo de fondos no harán otra cosa que ir a más en los próximos años a juzgar por el boom de gestoras boutiques. "Un signo de que este negocio va creciendo es que muchos gestores se han lanzado a montar su propio negocio", opina Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. "Hoy tenemos 150 fondos identificados dentro de nuestro universo y en los últimos cuatro años ha habido 65 entradas en el universo Smart ISH y solo 25 salidas lo que demuestra que cuando se empieza un proyecto no se suele abandonar", explicó Marta Campello, directora en Abante Asesores Gestión. De hecho, solo este año se han incorporado al universo de gestores con talento productos como Key Capital Ocho, Rentamarkets Naval, Kokoro Capital Investments, Renta 4 ohana Europe, Trea Iberia Equity, Dunas Valor Flexible, Horos Value Iberia y Horos Value Internacional, al tiempo que no se ha producido aún ninguna salida. Sin embargo, la falta de visibilidad que tienen muchos de estos proyectos y la excesiva bancarización que hay en España, donde más del 70% del patrimonio en fondos está en manos de grupos financieros, ha provocado que muchos de estos fondos cuenten con un patrimonio pequeño.

En concreto, más de la mitad de esos 130 fondos que tiene identificados Abante cuenta con menos de 40 millones de euros de patrimonio, el 18% tiene entre 40 y 100 millones y solo el 29% tiene más de 100. Por tipología de producto la gran mayoría se encuentra dentro de la categoría de renta variable (58%), mientras que el 33% son productos mixtos,el 8% multiestrategia y solo el 2% renta fija.

Sumando el patrimonio de todos que gestionan apenas alcanza los 18.500 millones de euros, lo que supone el 6% de los 271.000 millones que hay actualmente en fondos y sicavs. Eso, en un momento de mercado en el que la gestión independiente cada vez va ganando más terreno a la tradicional lo que permite a los autores del informe ser optimistas con respecto al futuro. "Las diez gestoras españolas más grandes han perdido casi un 2% de cuota de mercado en 2017 respecto a las más pequeñas, en general independientes. Un 2% puede parecer escaso pero supone unos 5.000 millones de euros que, según como se repartan pueden alegrarle la vida a más de una gestora. No podemos conformarnos con el 10% de gestión independiente pero sí empieza a observarse un impulso", apunta Ángel Olea, socio y director de inversiones de Abante.