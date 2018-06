Ábalos dice que levantar peajes en autopistas no es atrevido ni improvisado

Madrid, 19 jun (EFE).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que levantar los peajes en las autopistas de peaje que vencen próximamente no es una medida "atrevida" ni "improvisada" y ha subrayado al respecto que "la gratuidad es un término muy relativo ya que "gratis, gratis no hay nada".

En el marco de una interpelación sobre el futuro de la autopista de peaje AP-7 en la Comunidad Valenciana, el titular de Fomento ha insistido en que su departamento no va a prorrogar las concesiones de estas carreteras a su vencimiento y que tiene previsto liberar los peajes correspondientes en todas aquellas que finalicen hasta 2021.

Sobre los costes asociados a esta infraestructura, Ábalos ha insistido en que no hay nada gratis, "la diferencia está en quién paga porque siempre hay alguien que paga".

Asimismo, ha señalado que "no tiene mucho sentido" ni es igualitario que unas comunidades autónomas paguen una autopista y otras no y ha añadido que no puede comprometerse a un modelo de sostenibilidad económica y medioambiental hasta que no se tenga una red pública completa.

En este sentido, ha subrayado el compromiso del nuevo Ejecutivo, surgido tras el éxito de la moción de censura, para no prorrogar la concesión de la AP-7, aplicar la gratuidad y, a partir del próximo año, estudiar las actuaciones que sean necesarias para recuperar esta concesión y "poner en marcha la vía como debe de ser".

A este respecto, ha agregado que en el PSOE son conscientes del relevante papel de la AP-7 para vertebrar y cohesionar la costa mediterránea y que ya en 1997 hizo declaraciones públicas como político en Valencia pidiendo el fin de esta concesión, que entonces se prorrogó 13 años más.

Con respecto a las peticiones realizadas por el senador de Compromís Carles Mulet para construir nuevos enlaces a la carretera, el ministro ha afirmado que "50 enlaces hasta el 2019 no lo veo" y ha reconocido que, aunque es verdad que para 2019 no queda mucho tiempo, sí es el suficiente para pensar en el modelo que se quiere implantar y los proyectos que se van a acometer.

Por su parte, Mulet ha asegurado durante su intervención que en la Comunidad Valenciana han sido los "paganos del Estado", que la región está "maltratada y saqueada" por los anteriores gobernantes, "infrafinanciada por gobiernos del PSOE y del PP", que no ha recibido un trato digno en 40 años y que las inversiones han llegado "tarde y mal".

Además, se ha mostrado "escaldado" por la trayectoria del PSOE, al que no dan "carta blanca", a consecuencia de las promesas incumplidas "año tras año" y ha pedido claridad al ministro de Fomento para saber si hay letra pequeña en esta decisión y si esta autopista va ser gratuita a todos los efectos sin ninguna sorpresa.