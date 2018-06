Revuelta (Naturhouse): "Popular ha hecho que por primera vez no pague impuestos"

Uno de los grandes perjudicados por la venta de Banco Popular por un euro al Santander fue Félix Revuelta. El presidente de Naturhouse, que llegó a controlar un 0,4% de la entidad, ha sido el impulsor de una plataforma para intentar recuperar el dinero de los inversores.

Más allá de eso, uno de los problemas que se han encontrado los pequeños accionistas ha sido que, al hacer la declaración de la Renta, Hacienda da información sobre plusvalías y minusvalías, pero no sobre la extinción de títulos. Así, el inversor tiene que demostrar que ha perdido ese dinero. En el caso de Revuelta, explica que ha "compensado" las pérdidas tras la venta de Popular y concluye:

"Por primera vez en mi vida no voy a pagar impuestos [la declaración de la Renta le sale a devolver], ya que he perdido dos millones de euros de manera particular". Asimismo, el presidente de Naturhouse señala que la plataforma cuenta con más de 13.000 inversores de los cuales "unos 110 son un poco más importantes y el resto son pequeños inversores".

Los afectados envueltos en la denuncia conjunta controlaban aproximadamente el 7% del capital del banco. "Hemos presentado unas 1.200 demandas por lo civil en distintos juzgados de la geografía española. Estas son de pequeños accionistas que tenían entre 5.000 y 60.000 euros invertidos", apunta.

Sin muestras de debilidad

"Creo que se puede recuperar el dinero. El tema de Popular ha sido kafkiano. Yo tengo acciones de cuando estaba a 15 o 16 euros. Ahora dicen que el inversor cualificado no va a recuperar nada porque sabía más. Pero el inversor cualificado veía las señales que daba la trayectoria del banco y, precisamente, somos a los que más han engañado", se lamenta Revuelta.

"Es un banco que rechazaba las ayudas para comprar Banco Pastor, tú ves eso y piensas que tiene grandes fortalezas. Luego llega la Sareb y sucede lo mismo, se da otra sensación de fortaleza. Yo podría haber vendido a 8 o 9 euros si no hubiese visto esas sensaciones, pero como no había indicios de debilidad...", indica.