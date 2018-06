Félix Revuelta: "A los institucionales que quieren comprar Naturhouse les pido 6 euros por acción"

La acción de Naturhouse atraviesa este 2018 un año complicado. Las dudas sobre el negocio en Francia -que supone el 62% del beneficio bruto de la firma- y sobre la sostenibilidad del dividendo han pesado sobre la cotización.

Sin embargo, Félix Revuelta, presidente de la compañía, despeja los temores en torno a la retribución más atractiva del mercado continuo -ofrece una rentabilidad de casi el 9%- al asegurar que "el dividendo va a subir". Además, explica que recibe acercamientos de inversores institucionales, pero se niega a vender a menos de 6 euros por acción, un nivel un 70% superior al precio de mercado.

El principal mercado para Naturhouse es Francia. Los últimos meses han sido convulsos para la empresa en el país, ¿ha terminado la preocupación?

En Francia lo que ha pasado fue una fatalidad. El anterior director general se tuvo que ir por motivos de salud. Esto nos dejó un vacío muy importante. Cuando elegimos al sustituto, no pudo hacerse cargo y entonces lo tuvimos que quitar porque tenía en contra al equipo, clientes... Esto es lo que sucede cuando pones a alguien nuevo en el puesto de una persona que llevaba 20 años en la empresa. En los próximos días tendremos nombrado un sustituto con experiencia.

El otro 'run run' que existe en el mercado son las dudas sobre la sostenibilidad del dividendo...

El dividendo va a subir. Yo siempre he dicho que quiero que crezca. Yo cada año tengo que vivir de esto y tengo casi el 75% de la compañía, soy el inversor al que más preocupa. No va a haber un estancamiento de los pagos porque las inversiones que hacemos para crecer son mínimas.

Sin casi inversión, ¿dónde puede encontrar el crecimiento?

Nosotros el crecimiento lo vamos a tener por cuatro países fundamentales. China, en donde estamos empezando ya, estamos con un proyecto de una joint venture [enseña triunfante el logo de la empresa en chino]. Además, estamos también arrancando en India y Rusia. Y el cuarto país es Estados Unidos. Allí intentamos entrar hace 4 años, pero no logramos comprar la compañía que queríamos. Allí lo que está pasando es que el comercio retail se está yendo a online. Estamos trabajando con tres puntos de venta, pero el modelo será distinto al tradicional. Pones un call center con 10 dietistas y puedes atender a 200 o 300 personas en un día. Ese es el modelo que tenemos de crecimiento en Estados Unidos, parecido al que pretendemos implantar en China. En Rusia e India sería el modelo tradicional.

Con estas perspectivas, ¿cuánto esperan crecer en el futuro?

Yo siempre trabajo a 10 años en todo. Y a mi me gustaría en ese tiempo doblar el beneficio. Posiblemente, en una década, cuando empiecen a arrancar estos países, podremos duplicar. Con cualquier país que funcione de estos doblo el negocio. Son cuatro países muy difíciles, pero tienes que intentarlo.

Con casi el 75% del capital de la empresa queda poco 'free float'... ¿Recibe acercamientos de inversores institucionales?

A mí ha venido gente importante en los últimos meses a comprarme un 5% del capital. No voy a decir nombres, pero yo les digo que no vendo. El dinero que logro ahora no sé dónde colocarlo. El problema que existe ahora es que no se consiguen rentabilidades. ¿Para qué voy a vender un negocio en el que gano un 9%? Les pido como mínimo 6 euros por acción. Si no me pagáis 6 euros no lo quiero, ¿os parece mucho? No me lo compréis. Esta es una inversión para gente de largo recorrido.

En las últimas semanas ha realizado varias compras de acciones. ¿Se plantea seguir aumentando la posición?

Estoy comprando ahora, pero me queda muy poco para llegar al 75% y, en ese momento, no puedo comprar más. Si sobrepaso el 75% [controla el 74,92 por ciento, según datos de la CNMV] tendría que hacer una opa.

Con ese escenario y con la acción en el nivel actual, ¿no se han planteado excluir Naturhouse de bolsa?

No es algo que nos hayamos planteado nunca porque me gusta diversificar. Ahora tenemos casi un 30% de los ingresos de la familia que no viene de Naturhouse. Y mañana me gustaría tener un 30% de los ingresos en Estados Unidos y el 70% en Europa, cuando ahora casi todo viene del Viejo Continente.

Naturhouse acabó el primer trimestre del año con una posición de caja de 13,3 millones. ¿En algún momento se ha planteado repartirla en forma de dividendo?

Siempre tenemos caja. Se podría hacer, pero tampoco queremos. Siempre quiero tener un remanente. Yo tengo mucha amistad con los presidentes de bancos. Y la tengo porque nunca les he pedido nada.