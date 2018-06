El Ibex 35 cede un 0,83% y pierde los 9.800 puntos

Europa esta vetusta ,y el Presidente del BCE el italiano Draghi igual , con 72 años deberia jubilarse ya por viejo y paado de , es vergonzos que un hombre con 72 años este trabajando en un cargo tan importante como el que tiene ,si tuviera que trabajar de mecanico o albañil ya se hubiera jubilado hace años .



Me pregunto cuantos favores debe recibir Draghi de los bajistas bajo mano ,poruqe con la inflacion en los niveles que esta, con los tipos de interes bancario y el bono americano al nivel que estan , este Draghi se empecina a que el precio del dinero sea CERO,algo insolito y logicamente incomprensible .



Como es posible que con 19 millones de trabajadores registrados en la Seguirdad Social que se alcanzaran este mes de Julio ,quedando a niveles antes de la crisis ,el Presidente Rajoy haya sido expulsado , vemos la eterna cancion los socialistas arruinan este pais ,vienen los del PP lo arreglan y vuelven los socialistas una vez arreglado para volverlo a arruinar .



No solo el IBEX , sino este pais no tiene remedio, en seguida se contagia de las malas noticias pero no de las buenas , porque los fondos bajistas americanos hacen y deshacen a su antojo,junto con Dragui.



Con la crisis del BREXIT el ibex se dejo nada mas y nada menos que un 12,32 %.



Con la crisis de Corea del Norte se dejo un 4,2 %.



Con la crisis catalana ,el ibex cayo durante 11 sesiones consecutivas , llegando Siemens Gamesa a dejarse un 22% y Tenicas Reunidas un 17 % .



Con la crisis italiana en un solo dia el 29 de Mayo el Ibex cayo un 3%.



Con la crisis guerra comercial China le costo al Ibex 2,44% ,pero si tenemos que el maximo intradia del IBEX el 9 de Noviembre de 2007 fue de 16.040,4 puntos y hoy estamos en los 9.8484,8 puntos , haciendo el analisis algebraico ,el porcentaje de caida es enorme,teniendo el mismo número de afiliados a la Seguridad Social como he dicho anteriormente



Todas estas crisis han contabilizado a la baja para el IBEX , ahora la crisis coreana que se ha superado deberia contar al alza , lo mismo que el BREXIT y la crisis comercial de momento con China ,al igual que la crisis catalana ,politicamente esta ahi ,pero economicamente no ha afectado ,entonces porque el IBEX no contabiliza las salidas de la crisis .



Todos los indices esan en maximos historicos como el Nasdaq, casi el Dow Jones en los 25000 puntos , el Dax aleman en los 13000 puntos , pero el Ibex esta 7000 puntos por debajo que en el 2007 , como con los datos tan buenos economicos a dia de hoy en creacion de empleo ,en crecimiento en terminos de PIB ,en turismo ,en exportaciones, en venta de casas ,en consumo , tenemos el IBEX en estos niveles , y el sector financiero a precio de derribo ,a pesar de las positivas recomendaciones de todas las casas de rating .Solo los bajistas y su amigo Dragi ,tienen la culpa de ello