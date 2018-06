Los bonos europeos, a excepción de Italia, regresan al positivo en el año

La deuda transalpina cierra la semana con la mayor caída de rentabilidad desde 2012



La reunión del Banco Central Europeo (BCE) devolvió ayer el apetito a los inversores de renta fija por Europa. La oleada de compras en el mercado de deuda tras conocerse que en diciembre acabarán definitivamente las compras de deuda a través del QE y que la entidad no subirá tipos, al menos hasta final del verano de 2019, continúa hoy. El mensaje de Mario Draghi haciendo hincapié en que el final de las compras no terminará del todo hasta que no acaben las reinversiones de los activos que el BCE tiene en balance ayudó a reducir las rentabilidades de los bonos español y alemán más de 10 puntos básicos desde la cita de ayer.

La deuda italiana, la más castigada por los acontecimientos políticos las últimas tres semanas, está a punto de cerrar la semana con la mayor caída de rentabilidad desde 2012 después de que el bono a 10 años haya bajado hasta el entorno del 2,56%. Es decir, más de 40 puntos básicos desde que el pasado fin de semana el nuevo ministro de Finanzas italiano se comprometiera en su discurso con el euro y con la reducción de la deuda. Asimismo, el bono a dos años, el más castigado durante la crisis política transalpina se ha desinflado aún más, más de 100 puntos básicos.

El interés exigido al bono español a diez 10 años se reduce hoy hasta el nivel del 1,272%, frente al 1,41% en el que se encontraba ayer antes de conocerse las decisiones del BCE. Una contundente caída que también se ha reflejado en la rentabilidad del bund alemán, que cede por debajo del 0,4% frente al interés del 0,50% que se exigía ayer.

El bono español (el único que se arrojaba a finales de mayo ganancia por precio, del 1%) ofrece por precio ganancias del 2,8% desde enero, mientras que la deuda portuguesa, alemana y francesa regresan al positivo en el año y con ellas se gana por precio un 1,1%, un 0,8% y un 0,4%, respectivamente.

