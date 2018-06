El Ibex 35 cierra la semana con una subida del 1% a pesar de los últimos tropiezos de la banca

Yo he sido accionista del Santander y no he perdido con sus acciones es más he ganado bastante dinero con el dividendo y comprando y vendiendo en el día en 2016 compre a 3,79 y vendí a 5,15 y pude haber vendido a 5,75 pero no me fue nada mal pero el Santander no está nada bien tiene más de 16000 millones de acciones yo medí cuenta que el dividendo que entregaba en papelitos Hera inviable por eso Salí del accionariado



Pero no se confíe el Santander tiene problemas en EE.UU con los créditos al consumo de automóviles



La salida del reino unido le va a producir unas pérdidas muy altas



Si es accionista entérese que está pasando en PUERTO RICO donde el Santander es avalista de unos bonos municipales por importe de 60000 millones de dólares puerto rico está en quiebra solo están pagando los intereses de ese dinero pero si dejan de pagar o no recompran los bonos el Santander tendrá que poner ese dinero eso no lo dicen en la junta de accionistas algo huele muy mal en el Santander y por último la operación del popular en la que el Santander está implicado le puede acarrear muchos problemas los inversores extranjeros tienen interpuestas denuncias en EE.UU y hay el Santander palmara y tendrá que pagar como pago por el caso banesto parece usted un inversor serio pero ya dijo el refrán no es oro todo lo que reluce ojo y al toro por último el fondo buitre roca negra está vendiendo muchas acciones del Santander por algo será