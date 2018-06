Telefónica y Mapfre esperan al BCE en mínimos del año

Inditex, que presentó ayer resultados, cotiza en máximos de 2018

La subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU (Fed) no causó ayer sorpresas, pero sí que la entidad tenga prevista elevar el precio del dinero dos veces más a lo largo del año. La renta variable reaccionó con caídas al mensaje, Wall Street cedió a la baja y hoy las bolsas europeas retroceden entre un 0,2% y un 0,6% unas horas antes de que se celebre la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en el que se debatirá el fin del programa de compras.

Tampoco han ayudado las especulaciones sobre la implementación de aranceles por 50.000 millones de dólares a China ante la falta de consenso sobre un acuerdo comercial.

Aunque el Ibex es uno de los selectivos que menos ceden junto al Dax alemán, apenas diez valores del índice se mantienen en positivo. Y aunque no se encuentran entre los más bajistas de la sesión, Telefónica y Mapfre cotizan en mínimos del año. La teleco cotiza en el entorno de los 7,45 euros, mínimos que no tocaba desde marzo de 2003, mientras que la aseguradora se mueve alredor de los 2,56 euros, un precio que no alcanzaba desde el mes de octubre de 2016.

En opinión de JP Morgan, la principal empresa de telecomunicaciones española se encuentra muy penalizada por el efecto divisa. "Mientras que la perspectiva doméstica de Telefónica parece robusta, las acciones de sus filiales cotizadas en Brasil y Alemania ceden un 9% y un 13% en el año, respectivamente. Por otra parte, el cambio de divisa es un lastre en Argentina, donde cae un 30% en el año, Brasil, donde corrige un 10%".

El cambio de divisa tampoco ayuda en este sentido a Mapfre. Las principales divisas del grupo (dólar, real brasileño y lira turca) se deprecian. El mayor impacto se da especialmente en Brasil, donde Mapfre tiene una exposición superior al 20%. "Todo ello se produce acompañado, además, de una caída de los activos totales, los fondos propios y el ROE", añaden desde Bankinter, que mantiene su recomendación de venta sobre sus títulos.

En máximos

Después del vía crucis de Inditex en el parqué desde que arrancó 2017, sus títulos regresan a niveles de diciembre de 2017 tras cerrar ayer con una subida del 3,5% tras presentar sus cuentas trimestrales, en las que mantuvo la senda del crecimiento pero a niveles modestos por la fortaleza del euro. "Llevamos desde el año 2013 viendo caídas de margen bruto en ITX y aunque un solo trimestre no es suficiente para hablar de un cambio de tendencia nos parece positivo que la compañía haya sorprendido en esta métrica", destaca el equipo de análisis de Banco Sabadell. Aunque los analistas reconocen que las ventas han sido más bajas de lo que esperaba el mercado, ven con buenos ojos la mejora de margen bruto dado que "su deterioro era una de las razones del mal comportamiento de la acción en los últimos 12 meses por lo que nos parece que el sesgo de estos resultados es positivo".

