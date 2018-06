Los expertos aconsejan acudir a la OPA de Hispania

Descartan una oferta alternativa a la realizada por Blackstone que pagará 17,45 euros

Algún fondo de inversión nacional ya ha decidido vender su participación

Ayer arrancó el plazo de un mes que tienen los accionistas de Hispania para decidir acudir o no a la opa realizada por el fondo Blackstone. La oferta, totalmente en metálico, contempla el pago de 17,45 euros por cada acción de la socimi, lo que implica un descuento del 1,5% respecto al cierre de ayer, a 17,72 euros que coincide con el precio objetivo que le otorga el consenso recogido por Bloomberg.

Fuentes próximas a Hispania mantienen la versión oficial dada por la socimi hace unos meses sobre la posibilidad de que un caballero blanco puede elevar la puja. Contactos no le faltan. Rafael Miranda, presidente de Hispania -también de Acerinox- es, además, miembro del consejo de administración del fondo estadounidense Brookfield, uno de los mayores inversores en real estate a nivel mundial. Sin embargo, los analistas consultados aconsejan a los accionistas acudir a la opa de Blackstone. "No veo que vaya a aparecer una contraoferta por dos motivos", apunta Pablo Fernández, de Renta 4. "El primero es que Blackstone tiene una posición ya bastante consolidada en España en el sector hotelero, entre otras cosas porque se hizo con HI Partners de Banco Sabadell (en diciembre del año pasado) y le generará bastantes sinergias. El segundo es porque el precio está bastante en línea con lo que descuenta el mercado y, por ese lado, no hay grandes perspectivas de mejora", concluye.

La oferta de Blackstone, que confirmó el pasado 5 de abril la compra de la participación que Soros tenía en Hispania del 16,56%, "está supeditada a la obtención del 50% de los derechos de voto con lo que solo necesitaría un 33,4 por ciento adicional. Nuestra impresión es que la oferta no está alejada de su valor fundamental y no resulta probable que haya ofertas competidoras ganadoras", aseguran desde Sabadell.

Hispania cuenta con un free float del 79,21%. Según la CNMV, cinco grandes fondos de inversión han aparecido después de conocer la oferta de Blackstone, aunque, de entre los españoles, alguno ha decidido acudir ya a la opa, según han confirmado a elEconomista.

Otro de los aspectos que debe valorar el accionista es que el proyecto del fondo estadounidense es el opuesto al que había planteado Hispania, con el objetivo de liquidar los activos, como máximo, en 2020 y devolver la inversión íntegra más la rentabilidad generada al inversor -la opa se lanza con una prima del 9,5% sobre el valor neto de los activos de Hispania que, a cierre de 2017, era de 15,93 euros por título-. Blackstone pretende "no continuar con la estrategia actual" y "mantener la mayoría de los activos hoteleros" por un periodo de entre 3 y 7 años, según recoge el folleto.

