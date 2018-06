700 998

El Pacto Industrial metropolitano se reivindica como motor de la economía

Barcelona, 13 jun (EFE).- El Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona se ha reivindicado hoy como agente de crecimiento de la economía catalana tras 20 años de actividad y ha urgido a mantener el impulso en el futuro para hacer frente a retos como la digitalización y el mantenimiento de la cohesión social.

El compromiso para que la industria continúe liderando la generación de valor en el área metropolitana ha sido asumido por representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicatos, entre otros, en el acto de celebración del 20 aniversario del Pacto Industrial metropolitano.

La presidenta del comité ejecutivo del Pacto Industrial, Núria Marín, ha destacado que la entidad ha demostrado ser un "modelo éxito" ya que, a lo largo de sus 20 años, ha ayudado a hacer frente a crisis económicas y a reforzar el área metropolitana, siendo "útil", en concreto, para trabajar a favor de un empleo digno.

"El éxito es evidente. La región metropolitana es el gran motor económico de Cataluña y de España. De lo que pasa en este territorio depende el futuro de muchos ciudadanos", ha asegurado la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Marín ha animado a continuar impulsando la industria desde este organismo "poniendo el interés colectivo por delante de los intereses partidistas".

Por su parte, el presidente del Consell General del Pacto, Agustí Colom, ha puesto en valor los años de trabajo para "revertir" la ola de deslocalizaciones de industrias que caracterizó la primera etapa de este organismo y los esfuerzos posteriores para que la industria se mantuviera como motor de la riqueza en el área metropolitana.

El concejal del consistorio de Barcelona ha subrayado que "el éxito del Pacto Industrial ha sido su capacidad para crear lazos y redes, y para generar conocimiento".

El edificio MediaTic ha acogido el acto de celebración en el que han tomado la palabra ex presidentes del comité ejecutivo de la entidad como Eduard Pallejà, que asumió el cargo de 1997 al 2000; Maravillas Rojo, que pilotó el Pacto del 2000 a 2007; y Carles Ruiz, que lo hizo de 2007 a 2016.

También han intervenido en el acto Joan Majó, que fue presidente del Consell General de 1997 a 2006; y Sònia Recassens, que ostentó este cargo de 2012 a 2016; y la directora general de Industria, Matilde Villarroya.

Villarroya se ha comprometido a continuar trabajando por la industria y la competitividad empresarial en los próximos años. "Estamos alineados en los objetivos", ha dicho.

Por parte de las patronales, han participado el secretario general de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de la comisión de industria de Foment del Treball, Josep Lluís Cabestany; y la presidenta de Fepime Cataluña, Maria Helena de Felipe, que han animado a preservar el Pacto Industrial como un importante activo y como ejemplo de la relación público-privada.

Como representantes del ámbito sindical, han tomado la palabra los líderes en Cataluña de CCOO, Javier Pacheco, y UGT, Camil Ros.

Ros ha reivindicado que la industria afronte "la digitalización y la robotización" como un proceso positivo y no "como excusa" para apostar por los bajos costes laborales; mientras que Pacheco ha recordado que "a más industria, más cohesión social" y ha animado a "no volver a caer en el conformismo" y no aceptar nunca más la desindustrialización.

Entre otras actividades, el Pacto Industrial metropolitano ha organizado jornadas y editado publicaciones y estudios sobre asuntos como la transición energética en los polígonos industriales, la economía circular o la reindustrialización y la sostenibilidad.

La formación y el empleo han sido objeto también del interés de este organismo, así como la innovación empresarial.

El Pacto nació hace 20 años a partir de las reflexiones y propuestas que surgieron en el II Plan Estratégico de la Asociación Plan Estratégico Barcelona 2000, que tuvo lugar en enero de 1997, y el acto de constitución tuvo lugar en septiembre de 1997.

La entidad cuenta con la adhesión de 50 ayuntamientos, once organizaciones empresariales, los dos principales sindicatos catalanes, la Generalitat, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, seis consejos comarcales, seis universidades y diversas instituciones vinculadas al desarrollo económico.

