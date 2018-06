Clemens Reuter (UBS AM): "Los fondos cotizados no tienen el suficiente peso para influir en los mercados financieros"



El vertiginoso crecimiento de la gestión pasiva en los últimos años no ha hecho otra cosa que añadir más leña al fuego al eterno debate entre gestión activa o pasiva. No obstante, para Clemens Reuter, responsable de gestión pasiva y ETFs en UBS Asset Management, no hay ninguna guerra ya que son "complementarias". La gestora suiza tiene 300.000 millones de euros en fondos cotizados y en tan solo siete años ha pasado de tener 6.200 a 50.000 millones en ETFs, según Reuter.

La eterna guerra entre el alfa y la beta: ¿es 2018 un año para la gestión pasiva o para la gestión activa?

Es un debate muy interesante, pero creemos que no debería ser una guerra ya que se trata de tipos de gestión complementarias. La pasiva es también una parte importante en las carteras que, además, es utilizada por muchos gestores de fondos activos para la asignación de sus carteras en momentos tácticos. Cuando empecé en la industria en 1997 como bróker todos mis clientes eran gestores activos y seleccionaban mercados individuales para batir al mercado. Hoy en día es diferente, los gestores seleccionan regiones o sectores y los sobreponderan o infraponderan. Ésta ha sido la evolución de la industria.

¿Cuál es su previsión para este año para la gestión pasiva?

Su futuro es positivo. A partir de ahora veremos muchos más fondos que construyen sus carteras con ETFs -fondos que replican el comportamiento de índices con costes muy bajos-. La gestión pasiva seguirá creciendo a doble dígito, incluso más fuerte que el año pasado. Por contextualizar, en los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento compuesto del 21% y creo que este año creceremos más fuerte.

¿Qué ventajas tienen este tipo de productos?

La mayor ventaja que tienen es la transparencia y su bajo coste. Cualquier inversor sabe que está comprando un índice y que va a ganar lo que haga ese índice, menos la comisión. Y esto es algo fundamental en esta industria en la que los inversores no quieren tener sorpresas ni llegar a sentirse inseguros.

¿Puede que precisamente uno de los catalizadores de la gestión indexada en los últimos tiempos sean todos esos productos con comisiones muy elevadas pero que no generan alfa?

Sí, absolutamente, y esto es un reto. Los inversores están dispuestos a pagar una comisión más elevada si los resultados son mejores pero, si no, no. Por eso los productos pasivos son complementarios, porque no pueden generar tantos rendimientos como los de gestión activa.

¿Qué opina de la resolución de Tributos de que los ETFs comunitarios tengan en España la misma fiscalidad que los fondos de inversión? ¿Piensa que esto puede ser un catalizador para este tipo de productos?

Estoy totalmente de acuerdo, ya que ayuda al inversor porque a partir de ahora tendrá un proceso de selección igual para ambos productos. Debería favorecer el crecimiento de los fondos cotizados porque, básicamente, hasta ahora tenían una gran desventaja con respecto a los fondos de inversión [esto permitiría los trasvases entre varios productos sin peaje fiscal hasta el momento del rescate].

¿Tienen pensado hacer alguna campaña para promocionar sus ETFs como han hecho recientemente otras firmas bajando sus comisiones?

Nosotros somos conscientes de que no somos los más baratos, pero esa no es nuestra guerra, nosotros somos un proveedor de calidad. Seguiremos siendo competitivos, pero tampoco queremos ofrecer los precios más bajos. Hay otras muchas cosas que también son muy importantes para los inversores después del proceso de inversión que nosotros sí les ofrecemos.

Son la cuarta mayor gestora pasiva en Europa por patrimonio bajo gestión, ¿tienen algún objetivo para mejorar esta posición?

Queremos seguir creciendo y hay una correlación muy alta entre este crecimiento y nuestros productos core. Por ejemplo, somos los primeros en divisa cubierta. Tenemos una gran oportunidad y una de nuestras ventajas es que cubrimos un amplio espectro de inversión: renta variable, renta fija, materias primas, divisas... estoy seguro de que crecemos más rápido que el mercado y lograremos mejorar en los rankings por patrimonio bajo gestión en Europa.

¿Cuánto gestionan ahora?

Estamos asistiendo a un fenómeno y es que la gestión indexada está creciendo muy rápido. Y a partir de ahora esperamos crecer más rápido en la parte pasiva que en la activa. Por contextualizar, en el año 2011 teníamos unos 100.000 millones bajo gestión en la parte pasiva y ahora estamos rozando ya los 300.000 millones. Y en siete años los activos en ETFs han pasado de 6.200 millones a 50.000 millones.

¿Cree que los ETFs afectan muchas veces a los movimientos de mercado?

No creo que sea así, los fondos cotizados no tienen el suficiente peso, sobre todo en Europa, como para influir en los mercados financieros. Tampoco en Estados Unidos, aunque tengan mayor cuota de mercado.

¿Qué productos están teniendo más éxito en España este año o cuáles están ofreciendo más a sus clientes?

La demanda está siendo más alta, especialmente, en aquellos productos de smart beta, que están ganando popularidad como opción para mejorar el binomio rentabilidad-riesgo que ofrecen los ETFs comunes.

¿Cuáles son sus ETFs más grandes en España?

Los 135 productos que comercializa UBS Asset Management equivalen en activos al 6,3 por ciento de la cuota de mercado en Europa. En estos momentos, de todos los productos registrados en España, los tres productos de mayor tamaño son el UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -atesora unos 4.500 millones de euros en activos-, el UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF -2.200 millones de euros- y el UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF -casi 1.800 millones de euros-.

