ArcelorMittal logra el mejor consejo del Ibex y se lo arrebata a ACS, Ferrovial y Meliá

Mejora en 1.300 millones su beneficio previsto en 2018, hasta 4.230 millones

La recomendación más sólida ha rotado entre las tres desde febrero de 2017

Foto: Archivo

ArcelorMittal ha logrado paulatinamente ganarse otra vez la confianza del mercado. Lo hace en base a la mayor mejora de estimaciones de beneficios de todo el Ibex en el año -un 45% al alza-, la importante reducción de su deuda -que repercutirá en un aumento del dividendo en 2019-, la subida del precio de materias primas como el hierro y el acero, y el crecimiento de la demanda gracias al tirón del ciclo económico. Y, pese a lo que pudiera parecer, la guerra arancelaria que ha abierto EEUU y que podría replicar Europa es neutral para sus cuentas.

Con este contexto, la mayor acerera del mundo por beneficios se alza con la mejor recomendación del Ibex 35 que ha estado en manos alternativamente de Ferrovial, ACS y Meliá desde febrero de 2017 y también a nivel global, entre las 25 mayores compañías del sector. De hecho, es la primera vez desde 2016 que Arcelor no registra ningún consejo de venta por parte de los analistas, según el consenso que recoge Bloomberg. Por delante tiene un potencial alcista cercano al 21%, hasta un precio objetivo de 34,34 euros, que implica niveles no vistos desde febrero de 2012, después de mantenerse casi plano en el año tras la subida del 364% desde los mínimos de febrero de 2016 -cuando tocó los 6,09 euros-. Desde que la acerera presentara sus cuentas del primer trimestre el pasado mayo, hasta tres firmas de análisis han revisado su recomendación, dos de ellas al alza, con precios a alcanzar en los 35,60 euros en el caso de Ahorro Corporación.

El precio no recoge la mejoría

La mejora de recomendación para la firma de la familia Mittal no es más que la consecuencia directa de la mejora de las estimaciones para una compañía que, además, se compra barata. Algunas firmas de análisis sugieren que el valor no ha recogido el crecimiento de las previsiones en su cotización y de ahí que Arcelor cotice con un descuento del 41,8% respecto al multiplicador de beneficios medio del sector a nivel global en 2018. Su PER (número de veces que la acción recoge en precio las ganancias de una compañía) se sitúa en las 7,3 veces frente a las 12,55 veces de las 25 mayores acereras mundiales. Es, además, el segundo PER más bajo del Ibex -por detrás de IAG, en las 6,9 veces- frente a un promedio de 14,2 veces.

En camino a cifras precrisis

Desde el pasado 1 de enero, las estimaciones de beneficio para Arcelor han mejorado en un 45% para este ejercicio, más que ninguna otra en el selectivo. Se espera que la acerera gane 4.231 millones de euros en 2018, 1.300 millones más que hace seis meses. Será, de cumplirse, el tercer beneficio más alto del Ibex, sólo superado por Banco Santander y BBVA. De cara a 2019, el consenso que recoge FactSet ha elevado un 27% su previsión, hasta los 3.943 millones, pero firmas de análisis como JP Morgan, Deutsche Bank o Banco Sabadell sitúan sus ganancias por encima de la barrera de los 4.300 millones de euros como mínimo, entre otras razones, por la mejora del ebitda en el que tendrá un impacto importante el Plan de Acción 2020 de la compañía. El objetivo es ahorrar unos 3.000 millones de dólares (unos 2.546 millones de euros) en costes. De ahí que Arcelor podría cerrar este año con el mayor beneficio bruto desde 2008 -cuando fue de 12.710 millones-, alcanzando los 8.600 millones de euros, en base al consenso y situará su margen ebitda por encima del 13%, el nivel más elevado desde el 14,8% logrado en 2008, con un beneficio un 50% superior.

"Su estrategia seguirá basada en enfocarse en productos de más valor añadido (como piezas más ligeras para los nuevos vehículos eléctricos)", apuntan desde Sabadell, que reconocen, además, cómo la compañía "está aprovechando la débil situación del mercado para hacer adquisiciones oportunistas que pueden generar valor a largo plazo". En resumidas cuentas, Arcelor se ha convertido en líder del mercado en Brasil tras la compra de Votorantim; se hizo con la italiana Ilva y está a la espera de conocer si finalmente gana la puja por los activos de la india Essar. "Es importante recordar que la compra de Ilva no tendrá impacto en la deuda y aportará al ebitda desde el año uno", afirman desde Deutsche Bank.

Además, ArcelorMittal ha sabido esquivar la guerra arancelaria abierta por la Administración Trump. En NAFTA tiene el 25% de su producción repartidos en 11 plantas de producción, siete de las cuales están en EEUU. Para la firma germana la región será la clave de "ver una masiva expansión de márgenes" gracias a la subida de los precios y después del mal año que protagonizó en 2017 frente al crecimiento de Europa. Un 41% del beneficio bruto de Arcelor proviene del Viejo Continente, por sólo el 20% de NAFTA.

El dividendo'real' llegará en 2019

ArcelorMittal cumplió su palabra este año de volver al dividendo después de que su deuda recuperara el grado de inversión. Ahora bien, ese pago, por importe de 10 céntimos previsto para las cuentas de 2017 y 2018 "decepcionó a los inversores, sobre todo tras la reciente subida de los precios del acero y del hierro (las dos principales materias primas que afectan a las cuentas de Arcelor). Sin embargo, esta decisión pudo ser un síntoma de que la recuperación de las commodities el año pasado es insostenible en 2018", afirman los expertos de Bloomberg. Arcelor podría estar siendo precavido a la hora de recuperar retribuciones pasadas a la espera de rebajar la ratio deuda ebitda por debajo del objetivo de las 1,2 veces que logrará en 2018. "Cuando caiga de los 6.000 millones de dólares", dicen desde Sabadell, "será cuando se plantee aumentar el dividendo(...) y eso será en 2019". Ese año se estima que Arcelor aumente hasta los 60 céntimos el pago anual que realiza y hasta los 80 céntimos en 2020.

