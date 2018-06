Wall Street concentra el 74% de todo el dinero que entró en ETF en el mes de mayo



Más de la mitad del nuevo dinero que ha entrado en ETF de bolsa estadounidense en 2018 se ha producido en el mes de mayo. Por el contrario, se intensifican los reeembolsos en bolsa europea.

El popular dicho de "Sell May and go away" no va con la bolsa americana. Se ve en los flujos de dinero que experimentaron los ETF que replican a los índices estadounidenses y que, según los datos que acaba de publicar BlackRock, acapararon el 74% de todo el dinero que entró en ETF en el mes de mayo. En concreto, la industria de ETF finalizó el mes de mayo con suscripciones netas a nivel global por valor de 35.100 millones de dólares y de ellos 26.100 millones fueron a parar a ETF que replican a Wall Street.

Estas fuertes entradas de dinero, además, han elevado hasta los 41.700 millones de dólares las suscripciones netas que acumulan este tipo de productos en lo que va de año produciéndose más de la mitad de las entradas en el mes de mayo. La pregunta es ¿qué pasó en mayo para los inversores optaran por regresar con tanta fuerza al mercado americano?

La primera respuesta a esta pregunta se encuentra en la zona euro. La misma región que apenas cinco meses atrás concentraba las mayores recomendaciones de compra por parte de los expertos, que aludían a que en término de valoración estaba mucho más barata que EEUU, empezó despertar dudas que llegaron sobre todo desde el lado político. En concreto, la formación del nuevo gobierno populista y antieuropeista en Italia, además de ser un proceso un tanto caótico, volvió a poner sobre la mesa las tareas pendientes que aún le quedan a la UE como la unidad fiscal o incluso bancaria además de reavivar el viejo fantasma de la desintegración de la eurozona, con un país como Italia, que aporta el 15% del PIB de la UE, amagando con salir del euro. Y este regreso de la incertidumbre se dejó sentir en los flujos de ETF ya que los de bolsa europea acumularon salidas netas mensuales de 6.100 millones de dólares, convirtiéndose mayo en el tercer mes consecutivo en el que salió dinero, la secuencia más negativa desde finales de 2016.

Además, las caídas vistas en Wall Street en el primer trimestre del año eliminaron precisamente quitaron de la lista de los inversores una de las razones que les había llevado a eliminar a EEUU de su cartera: la carestía del mercado. De hecho, la llegada del bono estadounidense al 3% llevó al PER del S&P500 a niveles de 16 veces, el más bajo de los últimos 18 meses lo que supuso un abaratamiento del 11% desde las 18 veces con las que comenzó el año. "16 es el número que considero como valor razonable a largo plazo para la renta variable estadounidense (y que empleamos en nuestras hipótesis para los mercados de capitales a la hora de diseñar soluciones para nuestros clientes). Una pregunta que me suelen plantear es si la bolsa está próxima al final del ciclo. Mi visión es que no está cerca del final, sino que ya está en el final y actualmente cotiza a niveles razonables", afirmaba recientemente David Buckle, Responsable de Diseño de Soluciones de Inversión - Fidelity International.

De hecho, en las últimas semanas han sido varios los bancos de inversión y gestoras que han reconocido estar mirando ya el mercado americano con otros ojos. "Las acciones siguen siendo nuestro activo favorito para 2018. Esperamos retornos moderados pero positivos para este año", afirmaban desde Goldman Sachs al tiempo que decidían cambiar su visión neutral sobre acciones de EEUU a otra "más atractiva". También desde BlackRock, la mayor gestora de mundo, optaban por virar su estrategia hacia un sesgo más made in Usa tras ver cómo las estimaciones de beneficio en Europa caían por primera vez en año y medio en un trimestre, lo que les ha llevado a sobreponderar EEUU y estar neutral en Europa, como explicó Manuel Gutiérrez-Mellado, miembro del equipo de ventas de BlackRock en Iberia, al calor además del impacto positivo que tendrá la rebaja fiscal anunciada por Trump en los beneficios corporativos de las empresas de EEUU.

