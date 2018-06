Última llamada para cazar el dividendo de Telefónica: pasos para cobrar el pago complementario

ójala llegue a los 6.80, triplicaré mi inversión, es una acción tan segura que invertiré mucho, pero no creo que llegue, es mas, espero que no estes esperando eso, me apostaría contigo unos cuantos miles de euros jejejejej, el tiempo nos dará a uno de los dos la razón. y me dará igual que llegue o no, las dos cosas me haran ganar muchos $$$$