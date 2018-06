Los expertos prevén ahora que Draghi demore otro mes su hoja de ruta

El 46% en julio cuando el BCE anuncie la fecha final del 'QE'

El euro y los bonos periféricos siguen acaparando la atención



Acciones españolas

Italia y el Banco Central Europeo (BCE) están acaparando el escenario central de los mercados durante los últimos días, insuflando una energía a los alcistas que empiezan a vislumbrar el asalto a los máximos del año. El lunes se volvió a vivir otra jornada de recuperación en bolsa, con el parqué italiano liderando los avances en el Viejo Continente, con un repunte de más del 3,4%, y el Ibex en segundo lugar, con una revalorización de más del 1,5%. En Italia el optimismo ha llegado por las declaraciones del ministro de Finanzas del país, quien promete más estabilidad de la que muchos se temían, asegurando que no habrá debate sobre aguantar en la eurozona, y que tampoco habrá aumentos del déficit. La subida de ayer fue suficiente para que la bolsa italiana ya suba más de 1% en 2018.

Mientras tanto, en España el apoyo para la bolsa ha tenido un claro protagonista: el sector bancario. Las entidades financieras, la banca es la industria que mueve al Ibex 35, han sido las grandes beneficiadas de la actualidad política y de las novedades del BCE durante los últimos días. El organismo, según destacó su estratega jefe, Peter Praet, en la mañana del 6 de junio, se prepara para debatir el jueves de esta semana cómo y cuándo terminará el programa de compras de deuda que mantiene activo (QE).

La confirmación de Praet ha tenido desde entonces un impacto importante en los mercados, especialmente destacable en el caso de España, en los bancos de Ibex 35, por la promesa de que, cuanto antes acabe el QE, antes se subirán los tipos de interés: CaixaBank sube desde entonces más de un 8,2%; Bankia y Bankinter, más del 6%; Sabadell y BBVA, en torno al 5%, y Santander, cerca del 3%. En Europa, la banca también está notando la mayor confianza de los inversores de cara a un acelerón en la normalización de las políticas del BCE. El índice Stoxx 600 Banks es el más alcista de Europa desde que Praet habló, al subir un 2,17%.

¿Exceso de confianza?

Así, la estabilidad política y el BCE están tirando de las bolsas en los últimos días, y especialmente del sector bancario, pero los inversores alcistas todavía no deben cantar victoria, principalmente por dos razones: la primera es que los expertos encuestados por Bloomberg no ven nada claro que sea esta semana cuando realmente el BCE acelere la retirada de estímulos, y la segunda es que, según el análisis técnico, las bolsas todavía no han confirmado del todo la fortaleza.

Respecto a esta última cuestión, Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, señala cómo "para que se pueda confiar en un rebote de las bolsas que nos pueda llevar a niveles de máximos anuales, los índices europeos deben batir los máximos intradía de la semana pasada; están cerca, pero todavía no lo han logrado todos". En el caso del EuroStoxx 50, por ejemplo, el índice debería superar la horquilla de los 3.482/3.500 puntos, y ayer cerró en los 3.480,2, rozando esa resistencia en los altos del año. En cuanto al Ibex, los máximos intradía de la semana pasada se tocaron en los 9.940,6 puntos, a un 0,42% de los 9.898,3 puntos en los que cerró el lunes.

El BCE podría esperar

El mercado parece descontar que el BCE va a dar un paso adelante el jueves y a anunciar cómo acabará el QE, pero los expertos no piensan lo mismo. La última encuesta que ha lanzado Bloomberg -la agencia incluso permitió que se revisaran las opiniones, ya registradas, después de conocerse el discurso de Praet- ha dado un paso atrás en cuanto a las expectativas de ver, precisamente, más rapidez en el BCE en el proceso de normalización monetaria. En el sondeo que se realizó durante el mes de abril, la mayor parte de los economistas, un 36%, esperaba que fuese esta semana cuando el BCE anunciase la fecha final del QE, mientras que los resultados de la encuesta, realizada en la primera semana de junio, apuntan ahora a que ocurrirá en julio (un 46% de ellos lo cree). Así, según este resultado, parece que los inversores podrían haberse lanzado a comprar en función de un rumor que puede no convertirse en noticia hasta, por lo menos, el mes de julio.

Hay que recordar que el BCE actualizará este jueves sus previsiones macroeconómicas (inflación y PIB) para los próximos años, y es posible que quiera evaluar estos datos antes de precipitarse con ningún anuncio.

Felipe López-Gálvez, analista de SelfBank, resume la actividad que habrá que vigilar esta semana al destacar "el signo del mercado podría cambiar en función de las citas que nos esperan en los próximos días, con mención especial al encuentro Trump - Kim Jong-Un el martes, a la reunión de la Reserva Federal el miércoles y del BCE el jueves".

