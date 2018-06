El bitcoin cae a mínimo de tres meses tras el hackeo a una plataforma de Corea del Sur

A lo largo de nuestra historia como monos sin pelo hemos utilizado piedras, ambar, oro, colmillos etc, etc, como instrumentos de transmisión de valor.



Bitcoin es otra cosa más.



El valor sólo existe en la medida que tú te lo creas.



Dado que los gobiernos se han esforzado tanto en fiscalizar el patrimonio e ingresos de sus contribuyentes va a sorprender si no establecen trabas a su negociación y obligación de reportar titulares etc.



De modo similar, los bancos no van a querer que se les escape el negocio de intermediación entre ahorradores y deudores.



Pero piénsalo friamente. Quién en su sano juicio tomaría un préstamo en bitcoins?



No lo veo sustituyendo a las monedas. Ni en 10 ni en 50 años.