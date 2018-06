Allianz Global Investors: "Evito invertir en empresas chinas que participen en la ruta de la seda"

Anthony Wong, responsable de las carteras de China en Allianz Global Investors. eE.

Anthony Wong aterrizó en Allianz Global Investors en 2012, después de pasar varios años en Julius Baer gestionando el fondo de China de la gestora, y previamente pasó por Yinhua Fund Management como director de inversión extranjera, enfocado principalmente al mercado de valores de Hong-Kong.

Con una amplia experencia en los mercados asiáticos, actualmente es el responsable de las carteras de acciones chinas para la firma alemana; cuenta con la acreditación CFA, con un master en finanzas en la London Business School & Technology y con otro en Administración de Empresas por la Universidad de Hong Kong. El experto ofrece ahora su visión de la bolsa china.

El mercado chino ha corregido por el miedo a la guerra comercial. ¿Cree que se ha descontado ya todo?

A menos que llegue una nueva propuesta que sea más fuerte de lo que hemos visto, probablemente el mercado ha descontado ya lo negativo. Si miras a la bolsa china, ahora se compra con un descuento frente a su PER (multiplicador de beneficios) histórico. Cotiza en torno a 13 veces, más barato que los mercados europeos y estadounidenses. Además, esperamos que continúe el crecimiento a doble dígito de los beneficios corporativos: el año pasado crecieron un 15% y para 2018 esperamos un 13%.

Es posible, además, que cuando termine todo el ruido por la guerra comercial se produzca un rally de alivio, aunque la situación es más compleja que esto, y habrá empresas que sufran por estas disputas. También ha habido causas fundamentales en la caída de China: el año pasado el mercado lo hizo extremadamente bien, y los últimos descensos pueden haber sido una corrección normal. Ahora las valoraciones están en un terreno mucho más sensato.

Por la parte de la divisa, ¿es posible que China elimine el mecanismo por el cual la divisa está atada al dólar?

No creo que lo haga en los próximos 2 ó 3 años. Es obvio que China quiere tener un yuan relativamente estable. No le gustaría ver mucha apreciación, ni tampoco depreciación. Lo que intentan es tener una volatilidad controlada, está en el mejor de los intereses de China, porque así no tendrán que preocuparse tanto por las salidas de capital, y tampoco dañarán su balanza comercial. Creo que la liberalización de la divisa será un proceso muy largo y gradual, y el Gobierno no tiene prisa ninguna en hacer esos ajustes.

Si ocurriera, ¿se revalorizaría el yuan?

En teoría la divisa debe reflejar tu fortaleza económica, y si la economía china sigue creciendo más que la estadounidense, debería tener apoyo por esta vía.

El proyecto de la ruta de la seda, ¿es sostenible o podría aumentar la deuda y generar un problema?

Desde la perspectiva de un inversor en valores chinos, no considero que el proyecto "One Belt One Road" sea un tema clave a considerar. El modelo es el siguiente: China colaborará con algunos países que participen en la ruta, y ayudará a construir las infraestructuras necesarias. Durante el proceso muchas de las firmas de construcción e ingeniería de China pueden colaborar, y también los bancos chinos.

Lo que ocurre es que básicamente se va a subsidiar una gran parte de ellos, y por eso no considero que el proyecto sea positivo para los negocios chinos que participen. En mis fondos de China evito invertir en empresas chinas que participen en el proyecto. Eso sí, desde otro punto de vista, los países de sudeste asiático, o de otros lugares del mundo que vayan a participar en el proyecto van a recibir muchos beneficios del plan. Van a tener financiación barata y sus proyectos de infraestructuras van a ser construidos por empresas chinas.

Probablemente el proyecto es más una temática de inversión para los gestores de mercados emergentes fronterizos que para los gestores de fondos de China. Cuando hice el último viaje por Malasia, Indonesia... toda esa zona, se veía cómo están muy interesados en el proyecto, y tienen las expectativas muy altas. Se trata de economías mucho más pequeñas y el impacto será mucho mayor para ellas. Para China no es tan importante. Tiene mucho más que ver con poder establecer una relación diplomática y económica a futuro con estos países.

¿Cómo cree que afectará la inclusión de las acciones chinas en los índices MSCI?

Creo que el flujo será mínimo, no será grande. Lo que es más importante es el cambio de mentalidad. Llevo más de 10 años invirtiendo en China como gestor de carteras, y en estos años no he visto un gran interés del mundo por invertir en China, pero en el último año estamos recibiendo más peticiones por parte de inversores europeos. Hace unos años Morgan Stanley seguía en torno a 100 valores chinos, y ahora analiza 400 o 500 firmas.

Ha mencionado una ratio de 13 veces para el mercado chino, pero las 10 firmas más grandes del país tienen ratios de 6 ó 7 veces. ¿Por qué?

Son firmas que están en el negocio de la vieja economía: sector bancario, energético... En estas firmas es muy difícil ver mucho más incremento en beneficios empresariales.

Las empresas de perfil más growth son más pequeñas, pero capaces de ofrecer al inversor aumentos del beneficio de más del 30% anual. Para nuestro fondo de China tenemos un enfoque más de crecimiento, enfocándonos en los beneficios empresariales. Miramos la ratio PEG: comparamos el múltiplo PER con el crecimiento estimado de sus ganancias para los próximos años.

