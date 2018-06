Natixis: "Salvo algunas firmas europeas no hay nada barato en los mercados"

El estratega jefe de mercados de la firma cree que es el momento de la gestión activa



David Lafferty, estratega jefe de mercados de Natixis Investment Managers, ha visitado España y ofrece sus perspectivas de mercado para la segunda mitad del año. El experto descarta que la desaceleración que se ha visto en algunos indicadores macroeconómicos sea preocupante, y destaca cómo ahora las valoraciones se encuentran en un punto medio, sin ser demasiado caros, pero tampoco baratos. Eso sí, señala cómo en Europa se encuentran las valoraciones más atractivas.

David Lafferty arranca su intervención en Madrid destacando la importancia de saber "qué hace la economía", de cara a poder hacer el mejor análisis de los mercados. El experto, estratega jefe de la gestora Natixis Investment Managers, recalca cómo últimamente parece haber crecido la preocupación por un frenazo de la economía, pero destaca que, si bien se ha producido una moderación en los índices de actividad durante los últimos meses "estos son todavía muy sólidos".

El caso, según el, es que "las expectativas para la economía estaban muy altas, y estas es cierto que no se están cumpliendo" durante los últimos meses. Eso no significa que la economía vaya mal", recalca. Lafferty destaca cuatro puntos clave: "El consumo personal, que avanza razonablemente bien de forma global; la inversión en capital, que desde la crisis había crecido muy poco, y ahora parece que empieza a repuntar; el gasto del gobierno, que ha crecido mucho en Estados Unidos, y en Europa se ve cómo la austeridad está reduciéndose; y el comercio global, que poco a poco va mejorando, y no queremos ver que ahora Estados Unidos lo estropee".

Bancos centrales

Lafferty considera que los principales bancos centrales del mundo, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, siguen todavía manteniendo un tono poco agresivo, pero que "poco a poco, esto está cambiando". Esperan dos subidas más de tipos en Estados Unidos en 2018, y podrían ser incluso tres, algo que "todavía no contemplamos", y que ocurriría en caso de ver una mejora importante en ciertos datos macro de la región.

En cuanto al BCE, recalca cómo "no parece que Italia vaya a frenar el ritmo de normalización de la entidad", y también señala que ahora "no tiene mucho sentido hacer previsiones sobre cuándo llegará la subida de tipos", esperada por los analistas para mediados de 2019, "ya que dependerá mucho del contexto que haya entonces", explicó el experto.

Sobre el Banco de Inglaterra espera que no haya cambios "hasta que tengan claro dónde va el Brexit", y respecto al Banco de Japón señala que, "si bien no han recortado su objetivo de compras de deuda, sí están comprando menos de lo que se han marcado. Hay gente que llama a esto stealth tightening (normalización sigilosa)", destaca.

Valoraciones de las bolsas y gestión activa

Los mercados de renta variable se encuentran en un punto intermedio por valoración, ya que, según Lafferty, "las bolsas no están baratas, pero tampoco se han tocado niveles que deban alarmar a los inversores". Para él, donde parece que puede haber más valor es en ciertas empresas europeas: "Con esta excepción, no hay nada barato en los mercados, pero tampoco hay nada caro", destaca.

Para él, el sector financiero es uno de los más atractivos en bolsa, "si no te importa asumir el riesgo que conlleva". No hay que olvidar que está siendo uno de los sectores más castigados recientemente por la incertidumbre política. En general, eso sí, no espera "grandes cambios de valoraciones; el inversor deberá ahora enfocarse en el crecimiento de los beneficios, ya que parece que todo va a ir subiendo poco a poco, en función del crecimiento de los beneficios".

Lafferty considera que la gestión activa va a ser ahora la más adecuada, después de años en los que ha perdido peso frente a la pasiva. "En los últimos años el contexto que ha habido es de estabilidad en los salarios, los tipos inmóviles en el 0%, estabilidad en la inflación, muy poca volatilidad... A partir de ahora, que esto está cambiando poco a poco, se va a ver qué empresas son más sensibles a cada cosa: cuales son más sensibles a las subidas de tipos, cuales lo son a un incremento de salarios, a un aumento de volatilidad... etc", destaca el experto. Por ello "va a haber más dispersión en los beneficios empresariales, más divergencia". Este contexto será propicio para la gestión activa, ya que será importante elegir bien las firmas en las que se invierte, y ser más selectivo.

