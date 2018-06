El Comité Técnico del Ibex elige a Cie Automotive para sustituir a Abertis en el selectivo

Los títulos comenzarán a cotizar en el índice el próximo día 18 de junio

La compañía tendrá un peso específico del 0,54% en el selectivo

El Comité Asesor Técnico de la bolsa española ha decidido dar entrada al Ibex 35 a Cie Automotive en sustitución de Abertis. Los expertos han seleccionado a una de los títulos mimados por el mercado. Las acciones del fabricante de piezas de automóviles se ha anotado en lo que va de año una subida del 48%, convirtiéndose en uno de los mejores valores de la bolsa española.

Esta modificación entrará en vigor a partir del día 18 de junio de 2018, después de que el ajuste del índice del Ibex 35 se realice a cierre de la sesión del día 15 de junio.

Cie Automotive era uno de los nombres que los analistas barajaban como sustitutos de Abertis en el Ibex 35, además de Gestamp y Bolsa y Mercados Españoles. La compañía tendrá un peso en el selectivo del 0,54% por encima de títulos como Técnicas Reunidas, Dia, Indra o Acerinox. La compañía que más pondera en el selectivo es Banco Santander con un 15%.

En principio, ningún valor con un capital bursátil inferior al 0,3% de la capitalización total del Ibex 35 debería formar parte del índice. Aunque actualmente hay alguna compañía que no cumple por lo que habría que excluir a cualquier compañía con una capitalización inferior a 1.900 millones.

El Comité también ha decidido bajar el coeficiente de Gas Natural Fenosa del 60% al 40% en la composición del selectivo, lo que se traduce en un menor peso dentro del selectivo que pasa del 2,48% a un 1,66%.

Argumentos de la selección

Cie Automotive ha negociado, de media, cerca de 8,2 millones de euros diarios entre diciembre y mayo, el periodo que se ha analizado esta revisión, situándose en el puesto 35 por orden de contratación en la bolsa española, según datos de Bloomberg.

No es la primera vez que el fabricante ha aspirado a incorporarse al Ibex, ya que en la reunión del pasado mes de marzo ya sobresalía como la principal candidata. Pero esta revisión es muy distinta y cuenta con muchas más opciones. En las reuniones de marzo y septiembre, los cuidadores del Ibex no suelen abordar cambios salvo casos muy concretos; ellos mismos las califican como reuniones de seguimiento. Esta vez a su favor no solo cuenta con que se trata de la revisión de junio, más propicia para los cambios, sino que esta vez el Ibex cotiza con 34 valores desde la salida extraordinaria de Abertis por la OPA de ACS y Atlantia.

Cie Automotive suma una capitalización de más de 4.500 millones y el pasado 2017 obtuvo un beneficio neto de 215,4 millones de euros, un 32,7 % más que en 2016.

La compañía, que nació en 2002 tras la fusión de la Corporación Industrial Egaña y la sociedad Aforasa tiene tres áreas de negocio claves: componentes de automoción, biocarburantes y Dominion, una compañía de servicios tecnológicos.

Fuentes de la compañía vasca han explicado a Efe que la inclusión en el Ibex 35 supone un "reconocimiento" al crecimiento de la compañía y una motivación para continuar con la misma estrategia.

La principal ventaja de pertenecer al Ibex 35, según Cie, es la visibilidad que otorga ante los inversores extranjeros, a los que es más difícil acceder sin estar en los índices de referencia de las grandes bolsas.

No obstante, desde la compañía han señalado que la inclusión en el Ibex 35 no era un objetivo "en sí mismo" y que mantendrán el "enfoque industrial muy fuerte" que han tenido siempre.

