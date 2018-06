Los gestores de Buy&Hold optan por la "prudencia" ante la deuda italiana

Están reduciendo su exposición a la deuda italiana

Esperan que su fondo de renta fija logre 5 estrellas en diciembre



Acciones españolas

2 € - 0,04% Sin custodia o mantenimiento.







A pesar de la llegada al Gobierno de Italia de dos partidos euroescépticos y antiausteridad, que durante las cinco semanas de mayo mantuvo en vilo a los mercados financieros, algunos gestores no creen que tomarán decisiones drásticas que alteren el status quo. "No vemos probable un default ni la salida del euro, pero sí podría haber una reestructuración [de la deuda], ya que parece que no harán reformas", explica Rafael Valera, consejero delegado de Buy&Hold. Desde la gestora, sí ven como un problema la deuda italiana, y aunque todavía están reconstruyendo sus carteras tras las últimas caídas en bolsa europea, subrayan que "por prudencia" están "reduciendo un poco las posiciones de deuda" transalpina, en especial en los bancos más expuestos a los bonos soberanos de Italia.

Esta firma, que cuenta con tres fondos de inversión, ha aprovechado la corrección en Argentina para incorporar los títulos de Prosegur Cash a sus fondos mixto y de renta variable europea por la significativa cuota de mercado que la compañía tiene en el país latinoamericano, prácticamente un monopolio en el negocio de transporte de activos líquidos.

Además, la firma de gestión de valor ha apostado por Prosegur por su balance saneado, su capacidad para fijar precios y la hiperinflación que experimenta la economía argentina, algo que favorece las ganancias en bolsa.

Pero si hay un sector en el que ven fortaleza desde Buy & Hold ese es la tecnología, pese a que, como señalan, contradice la inversión value, al menos en teoría. Con los años han tomado más posiciones en esta industria transversal que afecta ya a numerosas industrias. "La tecnología cambia el mundo", apunta Julián Pascual, presidente de la gestora con sede en Valencia, y no puedes quedarte fuera, viene a decir, antes de añadir cómo los sectores del retail y el consumo también se han visto afectados por la disrupción tecnológica.

"Nos gustan los negocios oligopolísticos, sobre todo los monopolios tecnológicos", recalca Pascual, en referencia a Facebook, Google y Amazon. Y en esta categoría también incluyen a Intel, donde también tienen posiciones. "Todos los ordenadores del mundo usan chips de Intel", destaca, "y aunque caen las ventas de ordenadores personales, suben las ventas y los beneficios de los servidores de datos en la nube, que fabrica Intel", explica el directivo.

En un contexto alcista en el precio del petróleo, que no obstante se ha alejado de los 80 dólares por barril que marcó en mayo, desde Buy&Hold ven con buenos ojos la operación de adquisición de la aerolínea Norwegian por parte de IAG. "Norwegian está muerta", sentencian, puesto que "no tiene cubiertas sus necesidades de petróleo, tiene un unit cost más alto que el de IAG y, además, se embarcaron en los vuelos de larga distancia de bajo coste".

Para los responsables de la gestora, creen que las rentabilidades de IAG "pueden ser sostenibles en el tiempo, de media, no son cíclicas", y están convencidos de que la aerolínea resultante será una de las cuatro grandes que quedarán en Europa (junto a Ryanair, Air France-KLM y Lufthansa). Por último, añaden que "en toda la industria se ha visto un aumento del precio del asiento en el primer trimestre", algo que indica que el precio del petróleo "se ha trasladado al cliente".

En cuanto al ámbito del comercio minorista son más pesimistas, quizá, como reconocen, por su mala experiencia con algunas firmas del sector donde redujeron posiciones (Pandora, Signet) o incluso salieron por completo (L Brands, propietarios de Victoria's Secret). En un momento en que el sector está siendo afectado por "elementos disruptivos", opinan que "el conocimiento del cliente va a marcar la tendencia en el retail".

Apuesta por la renta fija

Los directivos de Buy&Hold esperan que Morningstar conceda las cinco estrellas en diciembre a su fondo de renta fija, en el que se incluyen entre 30 y 50 compañías, con un 91% de bonos corporativos. Sus nuevas apuestas son las italianas Moby y Telecom Italia, por su posición de fortaleza en el mercado, tanto en el transporte marítimo de pasajeros como en las telecomunicaciones, donde pese a los riesgos existen posibilidades de desapalancamiento. Por otro lado, en cuanto a la deuda soberana, desde la gestora han aumentado la deuda de la Generalitat de Cataluña, que ya representa un 5% de su cartera.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias